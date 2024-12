A Varese torna la fiaccolata per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il 10 dicembre si terrà anche quest’anno a Varese la fiaccolata per promuovere i valori della giustizia sociale e dei diritti fondamentali. L’evento avrà inizio alle 18.30 da Piazza Carducci e proseguirà attraverso il centro della città, passando per Piazza Podestà, Piazza Monte Grappa, Corso Aldo Moro e Via Vittorio Veneto, fino ad arrivare a Piazza XX Settembre.

Durante il percorso, sono previsti momenti di riflessione dedicati alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Alcuni articoli chiave della dichiarazione saranno richiamati, come l’articolo 9, che sancisce il diritto a non essere arrestati arbitrariamente, l’articolo 13, che garantisce la libertà di movimento e di residenza, e l’articolo 28, che afferma il diritto a vivere in un mondo libero e giusto.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Permanente per i Diritti Umani di Varese con la partecipazione di diverse associazioni e gruppi del territorio. La fiaccolata rappresenta un momento significativo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dei diritti umani e per esprimere solidarietà verso chi ancora oggi subisce ingiustizie e discriminazioni.

L’evento è aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare e portare una fiaccola o una candela, per dare un segno concreto di sostegno ai valori di giustizia e uguaglianza.