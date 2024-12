Azzate celebra il Natale con il Concerto di Santa Lucia

Un concerto per celebrare le festività natalizie. Ad Azzate si terrà il tradizionale concerto, un evento intitolato “Il Rito di Santa Lucia – Canti Tradizionali per il Natale”, in programma per domenica 22 dicembre alle ore 21 nella Chiesa Prepositurale della Natività di Maria Vergine, in Piazza Papa Giovanni XXIII.

Il concerto vedrà l’esibizione del Coro da Camera Sine Nomine, diretto dal maestro Giuseppe Reggiori.

L’ingresso è a offerta libera, e l’intero ricavato sarà devoluto alla Comunità Pastorale per l’associazione Pane di Sant’Antonio, a sostegno delle attività di carità e solidarietà verso le persone in difficoltà.

Al termine dell’evento, verrà offerto panettone e vin brulè.

L’evento è patrocinato dal Comune di Azzate e sostenuto dalla Comunità Pastorale, dall’associazione Musica nelle Residenze Storiche, dall’Associazione Commercianti di Azzate e dalla Società di Mutua Assistenza Sanitaria di Azzate.