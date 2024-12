Cardano al Campo celebra il “Giving Tuesday”, il martedì della gentilezza e del dono

«I bellissimi monumenti delle nostre città sono la testimonianza della immensa tradizione culturale del nostro paese, illuminarli di rosso per celebrare il Giving Tuesday significa dare un messaggio forte e significativo: che anche la generosità è una componente essenziale e fondante del nostro patrimonio» Marco Cecchini, Presidente della Fondazione AIFR, spiega così il valore dell’iniziativa.

Nato nel 2012 a New York come risposta al consumismo del Black Friday, il Giving Tuesday è riuscito a trasformare il martedì successivo in un’ondata di vero e proprio altruismo che ha coinvolto anche quest’anno più di ottanta comuni solo in Italia.

Il movimento globale, nel 2020, ha lanciato per la prima volta l’idea dei monumenti in rosso nelle principali città del mondo, dal Cristo Redentore a Rio de Janeiro alla Sagrada Familia a Barcellona fino alle cascate del Niagara in Canada. E quest’anno, per la seconda volta, anche l’Italia ha aderito in collaborazione con la Fondazione Filantropica AIFR e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Tutto è partito da una semplice idea: una giornata per incoraggiare le persone a fare del bene. Da allora, è cresciuto sempre più fino a diventare un movimento globale che dura tutto l’anno e che ispira centinaia di milioni di persone a donare, collaborare e celebrare la generosità.

Ma cosa si intende per dono? Sono stati tanti gli studiosi e antropologi che nel corso degli anni hanno provato a trovare una risposta, arrivando a proporre infine diverse considerazioni riguardo questo termine.

L’antropologo e sociologo polacco Bronisław Malinowski sostiene che per dono si intenda qualcosa di puro, un atto volontario, mente lo studioso francese Marcel Mauss ha inteso il dono come scambio o baratto, rifacendosi appunto agli scambi in età arcaica. Da quest’ultima riflessione è nata la teoria dell’antropologo statunitense Marshall Sahlins che ha interpretato il dono inteso come reciprocità, tornando quindi sempre sul concetto di scambio.

Con il Giving Tusday si vuole dunque diffondere sempre più il concetto di altruismo e generosità e fare qualcosa senza essere smossi dal risparmio in termini economici. Un movimento contrapposto al Black Friday, introdotto nel 1924 da Macy’s sfruttando il venerdì dopo la Giornata del Ringraziamento ricorrenza statunitense, per inaugurare la stagione natalizia.

Di tutta risposta però, anche il Giving Tusday sta riscuotendo sempre più successo. Solo in Italia infatti, oggi, 3 dicembre, saranno più di ottanta i comuni che faranno brillare di rosso i propri monumenti, all’insegna della generosità dei cittadini, associazioni ed enti che hanno contribuito alla donazione.

Qui si trova la mappa costantemente aggiornata di tutti i comuni che hanno aderito e stanno aderendo all’iniziativa.

In provincia di Varese aderisce Cardano al Campo con una serata con la collaborazione dell’Associazione Auser di Gallarate, dalle 20.30 presso la Sala Pertini, in via Verdi 3 (Ingresso su prenotazione: cultura@comune.cardanoalcampo.va.it)

Come si aderisce al Giving Tuesday? Tutti possono partecipare con una piccola o grande donazione che può riguardare l’ambito scolastico, le aziende, organizzazioni e molto altro. Per avere maggiori informazioni su come proporre la propria idea e contribuire concretamente all’iniziativa si può consultare il sito cliccando qui.