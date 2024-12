“Chi scrive a mano coltiva sogni”: un incontro a Milano per far tornare di moda la calligrafia

È un appuntamento originale e utile, per gli amanti della scrittura e dell’arte della calligrafia che avranno l’occasione di essere a Milano il 16 dicembre: alle 17.30, presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di via Conservatorio 12, si terrà l’evento gratuito Chi scrive a mano coltiva sogni.

Promosso da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, è realizzato in collaborazione con la storica Cartoleria Fontana, nata nel cuore della città nel 1910 e frequentata da artisti del calibro di Fortunato Depero e Filippo Tommaso Marinetti.

L’evento vuole celebrare la bellezza della scrittura su carta, gesto antico e carico di significati che, in una società sempre più pervasa dalle tecnologie digitali, rischia di essere dimenticato insieme alla sua intrinseca ricchezza culturale.

L’incontro si suddividerà in due momenti: dalle 17:30 la calligrafa Nicoletta Romanelli terrà un corso di calligrafia aperto a tutti con cui esplorare tecniche di scrittura in cui la bellezza e l’armonia della grafia diventano una forma d’arte in grado di dare spunti e idee per realizzare dei biglietti di auguri unici in occasione delle Feste che si avvicinano. Dalle 18:45 inizierà invece un talk sul valore della scrittura a mano in cui protagonisti dell’arte e della scrittura di oggi daranno vita a una riflessione collettiva sull’importanza di ritrovare il tempo e lo spazio per scrivere a mano su carta, approfondendo il legame tra creatività, memoria e lentezza in un mondo sempre più votato alla velocità del digitale.

Con Giangiacomo Schiavi, giornalista del Corriere della Sera ne parleranno Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, Lorenza Gentile, scrittrice, Marco Nereo Rotelli, artista e Andrea Cangini, Presidente Fondazione Einaudi

Per partecipare è sufficiente iscriversi all’evento sulla pagina Eventbrite dedicata

Maggiori informazioni sul sito www.comieco.org