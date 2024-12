Dall’Albania all’Uzbekistan e agli Usa: le visite a Varesenews dal mondo nel 2024

Le notizie di Varesenews fanno il giro dei cinque continenti, in senso letterale: nel 2024 almeno un lettore si è connesso da ogni continente del mondo. Nei luoghi più facilmente immaginabili – gli Usa, la Svizzera, gli stati dell’Unione Europea – ma anche da luoghi ben meno noti, come i tanti territori autonomi che punteggiano l’enormità dell’Oceano Pacifico.

È una piccola curiosità che vi proponiamo ogni tanto a fine anno.

In quest’anno 2024 risultano visite a Varesenews da 218 Stati o territori indipendenti, su 251 esistenti nel mondo (gli Stati propriamente detti, riconosciuti, sono circa 200).

Se il 96% delle visite viene dall’Italia, il primo Paese estero rappresentato nella lista delle visite è la Svizzera, con quasi un milione di visite a Varesenews. Qui l’analisi delle provenienze più nel dettaglio mostra – ovviamente – che la maggior parte dei visitatori si sono connessi dal Canton Ticino (oltre 200mila da Lugano, seguono tra i comuni ticinesi Bellinzona, Locarno, Chiasso, Pregassona). Ma oltre 160mila visite arrivano anche da Zurigo.

Dopo la Svizzera ci sono gli Stati Uniti. A seguire i più “scontati” Stati europei maggiori: Germania (città più presente Francoforte, ovviamente quella sul Meno), Spagna (soprattutto da Madrid, Barcellona e Corralejo, Canarie), Francia, Paesi Bassi, il Regno Unito fuori dalla Ue, la Svezia, il Belgio, l’Irlanda. In questo ultimo caso la maggior parte delle visite viene da Clonee, sede di un data center di Facebook; sono “curiosità” che si ritrovano anche nei nomi di località di altre nazioni: paesi magari di poche centinaia di persone che però registrano traffico “di passaggio” legato ai server e data center.

All’undicesimo posto degli Stati di provenienza c’è la Federazione Russa, con le visite concentrate in gran parte a Mosca, San Pietroburgo e Ekaterinenburg oltre gli Urali.

Più lontana invece l’Ucraina, Paese invaso: in questo caso interessante notare che subito dietor la capitale Kiev la località con più visite è Chernivtsi, città dell’Ovest del Paese (al confine con la Moldavia) da cui viene una corposa immigrazione femminile, badanti e assistenti familiari.

Quest’anno Varesenews ha proposto anche un “diario dal fonte ucraino” in cinque puntate, un racconto tra le trincee e la società civile.

Dopo Usa, Svizzera e Russia asiatica, il primo Paese in altri continenti che compare è l’Egitto, probabilmente anche grazie ai tanti legami dall’emigrazione (e anche per i turisti che si trovano lì, visto che diverse visite vengono da note località del Mar Rosso).

Allo stesso modo nei primi venti Paesi per visite a Varesenews ci sono Albania, Romania e Bulgaria, Paesi d’origine di tante persone che si sono stabilite in Italia, che hanno creato legami molto strutturati tra i diversi Paesi, che spesso Varesenews racconta.

Di qui in avanti, poi, si può davvero fare il giro del mondo. Ci sono le visite da luoghi di vacanza esotici e molto frequentati da italiani (2400 visite dalle Maldive, 1500 da Mauritius, altrettanti da Capo Verde, per citarne solo alcuni). Ci sono gli Stati del Golfo Perisco – Qatar, Oman Emirati Arabi Uniti, anche l’Iran – e gli enormi Stati dell’Asia centrale, come il Kazakhistan con cui l’Italia ha anche significativi rapporti economici e voli diretti anche da Malpensa.

In Africa – al di là del Maghreb – i Paesi con più visite a VareseNews sono Tanzania, Kenya e Uganda.

C’è ovviamente la Cina, che curiosamente viene superata di poco – per numero di visite – da Hong Kong, elencata a parte come territorio autonomo.

In Asia da citare anche le visite dal Pakistan, che ha una vasta comunità in provincia – soprattutto intorno a Gallarate – e che nel 2024 è stato spesso oggetto di notizie per diverse spedizioni che hanno celebrato i 70 anni della conquista del K2 e che hanno coinvolto numerosi varesini.

Restando sul “tetto del mondo”, quasi mille visite vengono anche dal Nepal, che nel 2024 è stato anche meta di diverse spedizioni organizzate da Ngima Sherpa, nepalese-varesino, che ha dato origine anche a un festival solidale.

Stando al mondo che si dichiara ancora comunista – a vario titolo – ci sono Cuba e la Bielorussia, mentre quest’anno non compare la Corea del Nord (mentre la Corea del Sud ha un numero di visite quasi pari a quello del Principato di Monaco, circa sei visite al giorno).

Sempre curiosi sono i dati dei piccolissimi territori autonomi e gli arcipelaghi in giro per il mondo: le due diverse Isole Vergini – quelle legate agli Usa e quelle legate al Regno Unito -, le Cayman, le Isole Marshall, la Micronesia (per la precisione: Chuuk), le Falkland/Malvinas al largo dell’Argentina, Aruba.

Ci sono poi i tanti territori francesi, come la Polinesia nel Pacifico, l’isola di Reunion nell’Oceano Indiano, Saint Pierre et Miquelon nell’Atlantico Settentrionale.

Compaiono visitatori – o meglio, di solito un visitatore – dalle Faroe e dalla Groenlandia, che fanno parte del Regno di Danimarca, dalle isole della Manica che fanno parte del Regno Unito, dalle isole Aland che sono territori autonomi della Finlandia.

(La foto di apertura è della spedizione di Matteo Della Bordella in Groenlandia nel 2021, rinnovata nel 2024, come abbiamo raccontato qui).

Per chiudere citiamo le poche centinaia di visite nel 2024 da Città del Vaticano e dai Territori palestinesi (Gaza, Nablus e Ramallah) e le 6 visite da uno dei Paesi più martoriati al mondo, Haiti, che Varesenews ha seguito con progetti e articoli.