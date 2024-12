Festa di Natale itinerante ad Avigno per i bambini della primaria Galilei

I bambini della scuola primaria Galilei (IC Varese 3) venerdì sera hanno acceso lo spirito natalizio tra le vie del quartiere di Avigno. Con i loro canti hanno portato gioia e augurato un sereno Natale a tutti i residenti e agli esercenti di Avigno in un corteo festoso e coinvolgente.

Assieme ai 118 bambini della primaria, alla manifestazione itinerante hanno partecipato anche insegnanti e famiglie, guidati nel percorso in tutta sicurezza dalla Polizia locale di Varese che li ha scortati dal presepe nel giardino della scuola al parco giochi comunale e per poi arrivare sul sagrato della chiesa “G.Battista” in Avigno.

All’evento ha partiecipato anche l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

La festa è proseguita a scuola con cioccolata calda, vin brulè e fette di panettone per tutti, grazie alla fondamentale collaborazione dell’ Associazione genitori della Galilei.

Nonostante il freddo e il gelo per la temperatura molto bassa, i bambini, i genitori e gli insegnanti hanno voluto condividere il calore dello spirito delle Feste con tutto il quartiere e augurando un sereno Natale 2024.