“Il nostro stage diventerà un punto di riferimento internazionale”

Italian Skating Saronno, associazione di pattinaggio a rotelle nata nel 2021 e affiliata a Uisp, conclude la stagione sportiva con ottimi risultati e tanti obiettivi raggiunti. Partiamo dal più evidente: sei atlete del gruppo agonismo si sono classificate con ottimi risultati ai campionati italiani svolti dal 9 al 10 Giugno a Bologna. Pur essendo una prima esperienza sia per la società che per le atlete, le pattinatrici sono riuscite a portare a casa delle ottime esibizioni confrontandosi con ragazze di tutta Italia.

E ancora, la società, il 12 e 13 ottobre, dopo appena un anno e sei mesi di organizzazione, riesce a portare in zona il primo stage a livello nazionale “Il sogno”, con la particolarità di far partecipare tutti, non solo ragazzi a livello agonistico. Il nome dello stage – Il sogno – è infatti portatore di un messaggio: il bambino sogna di diventare un campione come il proprio idolo.

Lo stage è arrivato ad avere un grande successo pur al suo debutto, richiamando ben 101 atleti, 24 allenatori e 10 associazioni sportive. Allo stage erano presenti Massimiliano Cotelli tecnico federale della Nazionale Italiana, la campionessa del mondo Letizia Ghiroldi e Christian Badjang con l’attività del Afrofitness che per ora in Italia non esiste ed è un mix tra coreografia e preparazione atletica. L’obiettivo futuro è quello di far diventare lo Stage un punto di riferimento a livello internazionale.

Questo fantastico 2024 si concluderà con il Gran Galà “La fabbrica di cioccolato”, saggio di Natale insieme ai agli atleti; come ospite sarà presente Letizia Ghiroldi, campione del mondo.

La società Italian Skating Saronno è soddisfatta per la grande affluenza di iscritti di quest’anno, e per i grandi risultati ottenuti. «Adesso siamo pronti a ripartire con la nuova stagione e con tanti altri obiettivi da raggiungere» afferma la società. Avanti tutta, noi siamo pronti ad applaudire gli atleti e a fare il tifo per voi, perché ve lo meritate.