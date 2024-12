La comunità si stringe attorno alla famiglia della donna investita dal treno a Vedano Olona

La tragedia avvenuta pochi giorni fa a Vedano Olona ha sconvolto non solo la famiglia della donna morta sotto al treno in stazione ma tutta la comunità vedanese che si è subito attivata per capire come aiutare Vincenzo, il marito della donna, che è invalido, e i suoi tre figli, tra i quali uno con un problema serio di autismo che richiede costanti cure riabilitative.

A coordinare lo slancio spontaneo che ha mosso tante persone a Vedano e non solo, l’associazione Tommy Team aps di Vedano Olona che si occupa proprio di i diritti delle persone autistiche, favorendo l’inclusione e sostenendo le stesse e le loro famiglie.

In questi giorni l’associazione ha affrontato il problema più urgente che attanagliava la famiglia che è in gravi difficoltà economiche, ovvero le spese per il funerale della donna: «Abbiamo raggiunto, grazie ad ogni singolo prezioso contributo, la cifra necessaria per garantire a Valentina il suo funerale – spiegano i soci fondatori dell’associazione – Anche il Comune di Vedano Olona si è attivato in maniera esemplare per gestire questa emergenza e sostenere la famiglia».

Anche la Pro loco di Vedano Olona si è attivata fin da subito collaborando con la Tommy Team, e alla vigilia di Natale ha raccolto in tutto il paese diversi regali che sono stati consegnati ai bambini di Valentina con i Babbi Natale volontari, per cercare di addolcire con un momento di serenità il grande dolore che li ha colpiti.

Ma l’aiuto a Vincenzo e ai suoi bambini, tutti sotto i 10 anni, proseguirà nel tempo. Oltre agli strumenti messi in campo dai servizi sociali del Comune, c’è la generosità di tanti vedanesi che si sono detti preoccupati per il “dopo” e hanno chiesto di poter fare qualcosa per stare a fianco di questa sfortunata famiglia: «È stato attivato un progetto di aiuto presso il Supermercato Sigma di Vedano Olona, con la possibilità di donare dei buoni spesa per la famiglia. Per chi volesse contribuire con questo metodo, basterà recarsi al minimarket che si trova in piazza San Maurizio chiedendo di acquistare un buono spesa per la famiglia, che potrà quindi ordinare e farsi recapitare a casa la spesa senza costi aggiuntivi, rimanendo sempre al corrente di quanto ha speso di volta in volta e di quanto ha ancora a disposizione».

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa è possibile contattare via messaggio whatsapp la Pro loco al numero 393.9450382 (Massimiliano).

Inoltre l’associazione Tommy Team ha intenzione di ampliare la raccolta fondi, per accendere un ulteriore progetto di supporto per papà Vincenzo, che alla riapertura delle scuole e alla ripresa delle riabilitazioni si troverà da solo a dover fronteggiare gli impegni di tre bambini: «Abbiamo pensato di contribuire con le donazioni raccolte mettendo a disposizione una baby sitter per 4 ore al giorno, per aiutarlo nella gestione quotidiana di casa e degli impegni dei bambini. Ringraziamo le tante persone che si sono fatte carico di un piccolo pezzo del dolore e delle difficoltà di questa famiglia e di quante vorranno aiutarla ancora».

Chi volesse partecipare alla raccolta fondi può farlo cliccando questo link:

https://www.paypal.com/donate?campaign_id=WSKGKCPAF3WVJ