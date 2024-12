La “Musica della mia storia“ chiude l’anno a Luino a Palazzo Verbania con uno spettacolo coinvolgente

Lo spettacolo come sempre ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Sabato 21 dicembre alle ore 21:00, Palazzo Verbania di Luino ospiterà l’ultimo grande spettacolo dell’anno del duo The Men in Black (nella foto), “La musica della mia storia“, un evento che unirà narrazione e canzoni degli anni ’60-’90, con protagonisti sul palco e fra il pubblico, che negli ultimi spettacoli ha dimostrato di gradire molto queta proposta musicale che scava nei ricordi d chi ascolta.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, vedrà Renato Furigo alla narrazione e al canto, accompagnato dal maestro Mauro Guarneri al pianoforte e al canto. Durante la serata, non mancheranno sorprese e novità che coinvolgeranno direttamente il pubblico, promettendo un finale d’anno speciale all’insegna della musica e dell’allegria.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Luino e promossa in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), associazione Provinciale di Varese, con la possibilità di devolvere eventuali offerte per sostenere i progetti di prevenzione oncologica.

I RISULTATI DELLE CAMPAGNE LILT

La Lilt sezione Valcuvia chiude un anno straordinario con oltre 1560 visite effettuate e importanti novità per il 2024.

A Cunardo, con la collaborazione della dottoressa Meroni, sarà aperto un ambulatorio dedicato alla prevenzione al seno. I dettagli su orari e giorni verranno resi noti a gennaio con un volantino dedicato.

Si resta in attesa degli accordi con il Comune di Laveno-Mombello per l’apertura del sesto ambulatorio.

Inoltre, la Lilt continuerà a portare avanti campagne di prevenzione su tutto il territorio, collaborando con comuni, aziende, Rsa e case di riposo. Tra le attività principali spiccano le campagne “Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore al seno e “Nastro Blu” per la prevenzione al tumore alla prostata, oltre ai servizi delle cliniche mobili.

Grazie a questa rete capillare, la sezione Valcuvia è diventata un punto di riferimento fondamentale nella lotta contro i tumori, contribuendo a salvare molte vite con azioni concrete di prevenzione. Per il 2025, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente la presenza della Lilt sul territorio, garantendo nuovi presidi ovunque la prevenzione sia necessaria.