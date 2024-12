La piaga dei furti nelle auto sulla Saronnese

La disavventura di un lettore che ha subito un notevole danno tra zaini, attrezzature di lavoro e computer rubati dalla sua auto mentre cenava in un ristorante con la sua famiglia sulla Saronnese. Ecco la sua lettera:

Egregio direttore,

le scrivo per portare lei e tutti i lettori a conoscenza di un fenomeno che ho scoperto essere molto ricorrente: i furti sulle auto in sosta sulla Saronnese, tra Castellanza e Legnano.

Inizio raccontando l’episodio che coinvolge me e la mia famiglia; settimana scorsa, dopo una giornata stancante di lavoro e studio, abbiamo deciso di cenare presso il ristorante di una nota catena di cucina emiliana; abbiamo posteggiato l’auto verso le 20, cenato, e verso le 21 l’amara scoperta: l’auto aveva il finestrino rotto, i sedili abbattuti e i tre zaini con tablet, due portatili e strumenti per misure elettriche rubati (più di 4000 euro di valore complessivi e notare che era tutto nel bagagliaio nascosto).

Superato il momento di rabbia, incredulità e sconcerto, il giorno dopo abbiamo sporto denuncia ai carabinieri di Legnano; ed è qui che ho cominciato a farmi delle domande; i carabinieri ci hanno riferito che non siamo stati i primi, e non saremo nemmeno gli ultimi; questa affermazione trova conferma in quello che mi hanno raccontato altre persone che conosco, e che hanno subito lo stesso trattamento (pranzo con furto di pc e iPad dal bagagliaio nello stesso nostro posto). Inoltre parlando con il gentile meccanico che ha cambiato il finestrino, è emerso che durante questa primavera, nell’officina di Castellanza (che tra l’altro è sulla stessa strada dei furti), quasi ogni giorno cambiava finestrini di auto rotti a seguito di furti avvenuti lungo la Saronnese.

A questo punto io mi chiedo: è così difficile rintracciare e fermare delle persone (che non voglio nemmeno descrivere perché sarei passibile di denuncia per diffamazione) che quasi quotidianamente rubano nelle auto in sosta sempre nello stesso posto da anni ormai? Io comunque confido nelle indagini dei carabinieri, ma nel frattempo ho già riacquistato il tablet, necessario per i miei appunti universitari.

Un cittadino arrabbiato e a tratti deluso

