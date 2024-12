“La Protezione Civile: informare per creare sicurezza” un incontro a Busto Arsizio

La Polizia locale organizza un incontro dedicato al nuovo piano di Protezione civile, un approfondimento dal titolo: “La protezione civile: informare per creare sicurezza” in programma giovedì 12 dicembre alle 17:00 in Sala Tramogge dei Molini Marzoli.

Questo il programma:

Stefano Lanna, Comandante Polizia Locale “Il sistema di Protezione Civile e il ruolo del Comune”

Marco Cattaneo, Redattore del Piano di Protezione Civile “Il Piano di Protezione Civile di Busto Arsizio e l’analisi dei rischi”

Angelo Campoleoni, ideatore piattaforma MapRisk “Il PPC a portata del cittadino: l’applicazione MapRisk” Federica Tosi, Presidente Associazione Pronto Intervento ODV “Il ruolo e la formazione del volontario di Protezione Civile”.

A seguire è prevista la presentazione delle Associazioni di Protezione Civile attive sul territorio.

Un’occasione importante per conoscere meglio il mondo della Protezione Civile e il suo ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini.