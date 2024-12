Laura Fedele e Veronica Sbergia chiudono la stagione musicale Jazzaltro di Solbiate Olona

Si chiude la stagione musicale di JAZZaltro: sabato 21 dicembre, infatti, il centro socioculturale di Solbiate Olona ospiterà il concerto di Laura Fedele & Veronica Sbergia, ovvero The Jolly Shoes Sisters, che daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e di grande impatto. Il live, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Solbiate Olona, inizierà alle ore 21 (via dei Patrioti 31; ingresso libero con libera donazione fino a esaurimento posti).

Laura Fedele (voce, pianoforte e fisarmonica) e Veronica Sbergia (voce, washboard e ukulele) sono due veterane dei palchi nazionali e internazionali, due anime – jazz e blues – dalla vocalità strepitosa. In questo progetto propongono una selezione di hot jazz e swing, restituendo con spirito ludico le suggestioni di un periodo che va dai Roaring Twenties (i ruggenti anni Venti) agli anni Quaranta, fino ad approdare ai giorni nostri. Le due musiciste coniugano tradizione e modernità, regalando all’ascoltatore un superbo e suggestivo interplay vocale con architetture pianistiche brillanti, puntellate dalla ritmicità coinvolgente dello washboard, strumento a percussione che si è diffuso nella prima metà del XX secolo negli Stati Uniti (in particolare a New Orleans).

Cantante, pianista, fisarmonicista e compositrice, Laura Fedele è un’artista “no limits” che si muove con disinvoltura tra jazz, blues, soul e canzone d’autore. Ha al suo attivo una dozzina di album e un gran numero di concerti in Italia e all’estero, in particolare in Germania, Francia e Svizzera. La sua personalità poliedrica le ha permesso di esplorare differenti ambiti e stili musicali, pur mantenendo sempre saldo il legame con la musica afroamericana. È stata invitata in moltissimi festival italiani e internazionali, tra cui il prestigioso Jazz and Heritage Festival a New Orleans e nel 1996 ha partecipato al Premio Tenco. Nel dicembre del 2020 ha raggiunto la semifinale di “The Voice Senior”, il talent di Rai 1.

Considerata tra le più grandi interpreti del Blues e Bluegrass in Europa, Veronica Sbergia è un gioiello prezioso del panorama musicale internazionale. Esperta assoluta di Ragtime, Country-blues ed Early Jazz, ha cantato in tutto il mondo vincendo il prestigioso European Blues Challenge a Tolosa nel 2013 e partecipando ad alcuni tra i più importanti festival blues del mondo (tra cui l’International Blues Challenge di Memphis, negli Stati Uniti). Veronica è regolarmente in tour in Inghilterra, Francia, Germania e nell’Europa dell’Est insieme al suo compagno Max De Bernardi con il progetto “Max & Veronica”.