Le Poste di Malgesso chiudono per lavori dal 19 gennaio al 12 febbraio

L’ufficio postale di Malgesso di piazza Marconi 11 chiuderà un mese per lavori finalizzati alla realizzazione del progetto Polis- Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

È stato il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca a rendere pubblica la comunicazione delle Poste.

I lavori sono previsti a partire dal 19 gennaio per concludersi il 12 febbraio prossimi.

Durante la chiusura, i residenti potranno rivolgersi o allo sportello di Brebbia di via Vittorio Veneto 1, dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, o vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto). In alternativa si potrà scegliere lo sportello di Viale Ticino 11 a Gavirate.

Poste Italiane prevede la riapertura dell’ufficio di Malgesso il 13 febbraio “salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione al sindaco e alla clientela”.