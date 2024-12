Natale canino in piazza ad Albizzate: selfie, giochi e sensibilizzazione contro i botti

Per la prima volta, ad Albizzate si è tenuta una vera e propria festa di Natale a 4 zampe (non solo un servizio fotografico) che ha unito la cinofilia in tutte le sue forme, trasformando piazza IV novembre in un palcoscenico esclusivo anche per proprietari, semplici simpatizzanti o curiosi e non solo per i cani, che nell’arco di oltre tre ore hanno avuto modo di alternarsi in una atmosfera natalizia che ha fatto da sfondo a un lungo pomeriggio di festai.

Tra “selfie da cani” e un set fotografico professionale con sfondi, luci ed addobbi natalizi, allestito dall’educatrice cinofila nonché Pet photographer Giulia Minonzio, i partecipanti hanno potuto farsi fotografare al fianco dei loro cani immortalando i momenti migliori che in seguito verranno invitati loro in formato digitale in HD il tutto senza dover spendere nulla. Non sono mancati i momenti di attività per gli amici a quattro zampe con giochi e consigli forniti dagli educatori cinofili presenti.

Grande risalto allo slogan “No ai Botti!” con la sua massiccia campagna che prosegue ormai incessante dal lontano 2018. Inoltre con alcune foto scattate durante l’evento verrà utilizzate per realizzare un video di sensibilizzazione.

È stato anche un momento per consegnare a Roberta Canale e ai suoi due fedeli jack russell una targa riconoscimento visto che recentemente si è riconfermata per il terzo anno consecutivo campionessa italiana di Treibball, uno sport cinofilo emergente. Poteva mancare il Brindisi natalizio? Spumante per gli umani e deliziosi biscottini per i cuccioli circa 60 sacchettini, gentilmente offerti da “il Forno Magico di Albizzate”.

L’assessore alla tutela e benessere animali del Comune di Albizzate Cinzia Trombino afferma: “Abbiamo unito tradizioni, innovazione e amore per gli animali, la speranza è quella di aver regalato una festa di Natale quantomeno alternativa a tutte la famiglie, animali inclusi. Come sempre grazie a tutti coloro i quali hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò. Per il futuro qualche progetto è già in cantiere. Albizzate è, e vuole rimanere sempre di più un paese che: ama gli animali e condivide momenti speciali con chi ci sta a cuore”.