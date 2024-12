Nel bilancio comunale 2025 per Varese progetti e investimenti per la città senza aumento delle tasse

Tra le attività dell’Amministrazione presentate nello scorso consiglio comunale, oltre al punto sui cantieri derivati dal PNRR, c’era anche la presentazione del bilancio previsionale: un bilancio da circa 98 milioni di euro che non prevede nessun aumento di imposte per i cittadini.

Vengono al contrario aumentate, secondo la nota dell’amministrazione comunale, le somme messe in campo per il 2025 su missioni di particolare importanza, come le politiche per la famiglia, la sicurezza e le manutenzioni: quasi 19 milioni infatti saranno dedicati alla famiglia e ai diritti e alle politiche sociali.

Alla tutela del territorio e all’ambiente sono destinati circa 18 milioni, mentre all’istruzione e al diritto allo studio sono destinati oltre 10 milioni. La sicurezza in città vedrà poi uno stanziamento di circa 5 milioni e altrettante risorse andranno per lo sviluppo sostenibile, la viabilità e le infrastrutture stradali. Sono poi quasi 4 milioni di euro le risorse stanziate per la cultura e il turismo mentre 2,3 milioni vanno per potenziare sport e tempo libero. Un milione invece è allocato sul tema del trasporto pubblico locale. Sono confermate poi, come già è stato fatto nel 2024 con il piano straordinario delle manutenzioni, risorse aggiuntive per un valore di 3 milioni di euro che saranno impiegate dalle asfaltature al rifacimento dei marciapiedi. Una delle agevolazioni per le famiglie confermate per il 2025 è inoltre la formula dei Nidi Gratis.



«In un contesto generale ancora molto critico con prospettive di crescita economica non certo incoraggianti – ha spiegato in Consiglio comunale l’assessora alle Risorse Cristina Buzzetti – l’amministrazione propone un bilancio preventivo che conferma tutti i servizi ai cittadini, investe complessivamente sulla città privilegiando le sue peculiarità di città di sport e cultura e mantiene le agevolazioni in essere per sostenere le famiglie e i soggetti più deboli».

Tra le novità del bilancio presentato in Consiglio comunale ci sono gli investimenti previsti per il 2025 in collaborazione ed in confronto con i comitati di quartiere: in questo caso si parla di progetti che saranno presentati dai Consigli di quartiere e potranno riguardare progettazioni diverse come ad esempio la manutenzione straordinaria, l’implementazione della videosorveglianza o lo sviluppo di iniziative culturali e sociali.

«Il lavoro che stiamo facendo sul bilancio – continua l’assessora Buzzetti – va nella direzione di costruire le cinque città del futuro che si stanno delineando con lo strumento del Piano di Governo del Territorio, attraverso il dialogo e il confronto con i cittadini, i corpi intermedi e i consigli di quartiere. Certo lo scenario in cui ci muoviamo non è facile perché, solo l’annunciata spending review reintrodotta dal Governo con la Finanziaria 2024, costerà a Varese un taglio di trasferimenti di risorse statali pari a oltre 530 mila euro. In questa situazione nazionale e internazionale presentiamo un bilancio costruito sulle priorità individuate da questa Amministrazione ovvero coesione, sviluppo, sostenibilità e cura. Un’azione che si accompagna ad un quadro generale di trasformazione, non solo urbana, avviata con le risorse straordinarie provenienti da fondi europei del PNRR».