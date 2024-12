L’annuncio del nuovo studentato e il dibattito sul diritto allo studio nel consiglio comunale di Varese del 3 dicembre

Sono stati evasi tutti i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di martedì 3 dicembre 2024, e a tenere banco è stata innanzitutto la relazione del Sindaco, Davide Galimberti, che ha presentato lo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune novità.

LE DICHIARAZIONI DI APERTURA

Il primo a parlare nelle dichiarazioni di apertura è stato Simone Longhini, che ha presentato un’interrogazione urgente al seguito della raccolta firme avviata dai genitori della scuola Mazzini, in via Como, per segnalare i disagi interni ed esterni alla scuola che ha sede in via Como: dai problemi di manutenzione al disagio della via. La sentenza Turetta è stata protagonista delle dichiarazioni d’apertura grazie a un intervento di Giulia Mazzitelli (PD), che ha tratto le sue considerazioni sullo stato della lotta alla violenza di genere nel Paese ricordando come questo sia un problema culturale e non da relegare solo alle donne. Manuela Lozza ha invece puntato il dito contro le “incresciose scritte neonaziste a Cuveglio” condannando nettamente il gesto ma dicendo che non è più sufficiente. «Bisogna lavorare contro il revisionismo a tutti i livelli». Stefano Angei ha posto il problema del divieto di sosta in via Veratti, che per apporre delle strisce si protrarrà per circa 15 giorni. Luca Boldetti (Polo delle Libertà) ha voluto ricordare che la seconda causa di morte tra i giovani è il suicidio, un problema gravissimo “Forse meno noto del femminicidio ma altrettanto importante”. Helin Yildiz ha invece relazionato della sua missione in Corea del Sud come rappresentante del comune di Varese.

I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il primo punto all’ordine del giorno, come già anticipato era la relazione del Sindaco, Davide Galimberti, sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: una relazione che conteneva anche alcune novità. In particolare, il “riutilizzo alternativo” dei fondi PNRR per il progetto dell’ex Macello la cui ipotesi iniziale prevedeva un ampio contributo di privati che si sono però sfilati. L’amministrazione ha tentato, con esito positivo, il recupero presentando un progetto alternativo et voilà, Varese avrà degli altri posti per gli aspiranti studenti universitari. Per quanto riguarda gli altri lavori, il sindaco ha comunicato che il 65% di essi sono conclusi o in fase di realizzazione. I particolari in questo articolo. Per questo primo punto non erano necessarie votazioni per cui dopo la comunicazione si è passato al resto.

Il secondo punto è stato approvato a maggioranza senza grandi discussioni: si trattava del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 e lo Schema di Bilancio di Previsione Finanziario per lo stesso triennio.

Più dibattuto invece è stato quello che riguarda l’integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, presentato dall’Assessore Raffaele Catalano, e di cui si sono conosciute recentemente le prime anticipazioni, riguardante il divieto di bere alcoolici per strada di sera. Proprio quel punto è stato in particolare oggetto di discussione, da una parte con la consigliera Barbara Bison (Lega) che ha sottolineato il mancato coinvolgimento dei commercianti che da quella regola avranno degli svantaggi e Stefano Angei (Lega) che ha definito quel divieto orario a partire dalle 22 “senza senso” e dall’altra Lorenzo Macchi (PD) che ha sottolineato come il fenomeno dell’alcool tra i giovanissimi stia diventando sempre piu grave e Giacomo Fisco (PD) che ha specificato come la norma sia nata non per comprimere le attività commerciali, ma per contrastare il degrado. Altri interventi, da entrambi gli schieramenti politici sono arrivati da Salvatore Giordano e da Manuela Lozza. La votazione ha portato all’approvazione della variazione a maggioranza.

Il Consiglio ha poi affrontato tre mozioni di tre diversi consiglieri. La prima mozione, proposta dal Consigliere Luca Boldetti, Capogruppo del Polo delle Libertà, che riguarda l’introduzione di una misura per l’azzeramento o la riduzione della retta per la frequenza degli asili nido privati autorizzati, è stata rimandata al prossimo consiglio comunale secondo una proposta di Giuseppe Pullara, che ha chiesto che tale mozione possa essere valutata in una prossima commissione competente, e quindi ripresentata più efficacemente. Boldetti ha accettato, per cui si è passati al punto successivo.

Il Consigliere Stefano Angei, Vicecapogruppo Lega Salvini Lombardia, ha prsentato invece una mozione per la creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale comunale alle attività dei consiglieri comunali, con l’idea di garantire maggiore trasparenza riguardo alla partecipazione alle sedute e agli atti proposti dai singoli consiglieri, cosi come avviene in altre istituzioni, come Regione e Parlamento. La proposta ha ricevuto parere negativo dal sindaco Davide Galimberti “Perchè la proposta, interessante e lodevole, è però impossibile da mettere in pratica a causa dei continui tagli agli enti locali”

Infine, il Consigliere Luca Battistella del Partito Democratico e altri firmatari presenteranno una mozione che sollecita lo stanziamento di risorse per il diritto allo studio universitario in Regione Lombardia. Il documento propone all’amministrazione comunale di adoperarsi in Regione, perchè quest’ultima si impegni maggiormente per garantire accesso e opportunità per gli studenti universitari. Da qui è nato un ampio dibattito politico che ha visto opporsi decisamente le forze che sono al governo in regione e nella nazione con quelle che sono al governo della città. La mozione è stata poi approvata a maggioranza.

