Oltre 10mila interventi di soccorso in un anno per i vigili del fuoco della provincia di Varese

Segna un più 15% rispetto allo stesso periodo del 2023 il bilancio nell’anno che va da novembre a novembre per i vigili del fuoco di Varese: 10.286 uscite per soccorso tecnico urgente, in media più di 28 chiamate evase ogni giorno, che si traduce in una quotidianità veemente, anzi «un anno di attività intensa» per utilizzare le parole del comandante Mario Abate (nella foto sotto) che al termine della funzione religiosa alla chiesa dedicata a Massimiliano Kolbe di Varese ha voluto specificare l’impegno dei vigili del fuoco di Varese, non prima di aver salutato quelle le autorità presenti e aver ringraziato dal primo all’ultimo dei suoi uomini, oltre anche ai rappresentanti della stampa.

Dunque attività operativa, quelle sirene che urlano «per le vie della città», come recita la “Preghiera del vigile del fuoco“, ma che per funzionare necessitano di conoscenza dei presidi e delle modalità di intervento. In una parola: formazione. Ed è anche su questo che Varese si impegna, incrementando in alcuni casi anche in maniera estremamente considerevole l’attenzione posta ai segmenti formativi rivolti sì all’esterno, con le tante attività offerte agli operatori “civili“, ma anche per la formazione dei vigili, dei capisquadra, tanto degli operatori che rispondono al centralino quanto al personale cui vengono affidati compiti fra i più disparati che vanno dal soccorso speleo alpino fluviale fino alla topografia applicata al soccorso (lettura del terreno, impiego delle apparecchiature via via sempre più sofisticate che funzionano solo con adeguata preparazione). Ancora: la formazione per l’ottenimento e l’aggiornamento delle patenti nautiche, per la conduzione di veicoli su terreni accidentati e per garantire l’efficienza del servizio in sede aeroportuale: Malpensa, in termini di effettivi, quindi numericamente parlando, vale come l’intero distaccamento di Como.

In media una formazione spalmata su base annua che ammonta a tre settimane al mese di attività teorica, in aula.

Poi le molte attività di prevenzione, di assistenza agli eventi pubblici e dunque di forte contatto con gli enti del territorio. «Non siamo un ente autoreferenziale. Le nostre referenze le vogliamo dai cittadini che sono i nostri clienti», ha concluso il comandante Abate: «Dal salvataggio di un cucciolo all’intervento per un disastro in un’azienda che lavora prodotti chimici, il nostro intervento avverrà con la medesima passione».

IL MESSAGGIO DI MATTARELLA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Attilio Visconti, il seguente messaggio: