Oltre 850 doni sotto l’albero di Varese grazie al “regalo sospeso”

Un conto è il mestiere: aderisci alla campagna per il “regalo sospeso“ di Natale a Varese, che dallo scorso anno ha visto una crescita enorme, superando gli 850 regali a fronte dei 600 messi sotto l’albero nel 2023. Un conto è fermarsi e capire che quel gesto, cioè mettersi a disposizione di un sistema virtuoso che premia il buonumore e lo trasforma in conto, ha un riflesso reale, vivo, in quelle rotondità delle “a“ o nelle incerte stanghette delle “t“ vergate a mano con la biro tenute fra le dita dei più piccoli.

Perché nel 2024 il gruppo di genitori varesini che ha dato vita anni fa, ai tempi del Covid, al “regalo sospeso“, nella serata di bilancio avvenuta alla “Casa del giocattolo solidale” di Varese ha invitato anche gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa apertasi alla fine di novembre e conclusa il 19 dicembre. Una serata che si è tradotta in un successo.

Jessica, che come di consueto evita di firmare per esteso allo scopo di non personalizzare troppo l’iniziativa ormai frutto di un ampio collettivo di genitori, è entusiasta.

«Abbiamo superato ogni aspettativa perché i doni raccolti sono stati oltre 850 (l’anno scorso sono stati 600). Senza contare nel dettaglio ogni pezzo di cancelleria. È stato davvero molto emozionante poter condividere questa serata con gli esercenti perché hanno potuto vedere la parte “più magica” di questa nostra piccola iniziativa. Le volontarie della comunità “il Pezzettino” avevano le letterine dei bambini che alloggiano da loro e tutto insieme abbiamo iniziato a cercare e tra sacchetti e scatole ogni singolo gioco/indumento, soddisfacendo così anche le richieste più insolite. Poi siamo passate a “Mamme in cerchio“, anche loro con una lista. Ai “Cuori eroi“ e alla “Casa del giocattolo solidale“ quest’anno sono andati doni dai 10 anni in su perché i loro progetti quest’anno sono rivolti ai ragazzini».

Grazie alle donazioni, inoltre tutte le associazioni hanno potuto anche fare scorta di materiale di cartoleria per questo secondo semestre. Lo utilizzeranno per i doposcuola e per l’aiuto ai compiti.