Il “regalo sospeso” raddoppia: a Varese raccolti oltre 600 doni da destinare ai più piccoli

Nel 2021 ne sono stati raccolti 150, l’anno scorso 300, quest’anno 600: a Varese la beneficenza ha numeri che raddoppiano di anno in anno grazie all’intuito di un gruppo di mamme che da alcuni anni si spende per garantire la possibilità alle famiglie bisognose di far trovare sotto l’albero un regalo per i più piccoli.

È il “regalo sospeso” una trovata data durante il periodo del Covid e fiorito negli anni a venire innescando un circolo virtuoso: da una parte Jessica, varesina d’adozione, mamma di una bimba, e che durante la pandemia si è dovuta affidare all’aiuto di amici e parenti per comprare un regalo alla figlia che altrimenti sotto l’albero avrebbe rischiato di non trovare nulla: alla sua idea si sono unite in seguito anche Veronica, Valentina, Martina, Barbara, Katya e Roberta.

Dall’altro i sempre più numerosi commercianti che si sono prestati all’iniziativa con lo scopo di aiutare nella raccolta di giochi (e non solo: quest’anno anche dei panettoni acquistabili in una pasticceria del centro di Varese, ne sono stati raccolti 10). E dall’altra ancora ci sono le associazioni scelte per la distribuzione, cioè alcuni dei terminali sul territorio che captano il bisogno e che sono: «Cuorieroi per bambini eroi-Nazionale italiana dell’amicizia onlus», «Casa del giocattolo solidale Varese», «Amici del Pezzettino odv», «MammeinCerchio Azzate aps». La raccolta si è ultimata in questi giorni. I giochi sono stati comprati dai clienti delle attività che hanno partecipato all’iniziativa cioè una quindicina di negozi di Varese, giochi che sono stati incartati e consegnati alle associazioni che si occuperanno della distribuzione.

Un momento di forte pathos, avvenuto alla Casa del giocatolo solidale, dove tutti gli attori di questa avventura hanno potuto pesare con mano il sempre crescente animo di solidarietà che sta caratterizzando questa iniziativa.