Torna a Varese il “regalo sospeso“, un gesto di solidarietà che cresce ogni anno

L’iniziativa Regalo sospeso Varese è tornata anche quest’anno, dal 29 novembre al 19 dicembre 2024, per portare un po’ di calore natalizio alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà economiche. Nata nel 2021 grazie all’impegno di un gruppo di mamme, questa campagna si ispira al principio del caffè sospeso di Napoli, proponendo un gesto semplice ma significativo: acquistare un regalo e lasciarlo “in sospeso” per chi ne ha bisogno (nella foto, volontari al lavoro in una delle scorse edizioni).

Una rete di adesioni in espansione

Negli anni, il progetto ha visto una partecipazione crescente da parte dei negozi della provincia di Varese e dintorni, dimostrando l’importanza di unire la comunità attorno a un obiettivo solidale. Quest’anno l’elenco degli esercizi aderenti è particolarmente ricco, comprendendo cartolerie, librerie, negozi di giocattoli e altri punti vendita (vedi qui sotto).

Il valore della solidarietà

Il progetto si distingue non solo per l’impatto diretto che ha sulle famiglie in difficoltà, ma anche per il modo in cui rafforza il tessuto sociale della comunità. La collaborazione tra cittadini, commercianti e associazioni locali rappresenta un esempio virtuoso di come un piccolo gesto possa fare una grande differenza.

Come contribuire

Partecipare è semplice: basta recarsi in uno dei negozi aderenti, acquistare un dono e lasciarlo “in sospeso”. Tutti i regali raccolti verranno distribuiti dalle associazioni che operano sul territorio, portando un sorriso a chi lo merita.

Con l’aumento delle adesioni e l’entusiasmo contagioso di chi partecipa, Regalo sospeso Varese si conferma come un appuntamento imprescindibile del periodo natalizio. Un’occasione per ricordare che la magia del Natale è ancora più bella quando condivisa.