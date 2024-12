Openjobmetis a Reggio Emilia per sfatare due tabù

E se per una volta Varese provasse a far saltare il banco? La Openjobmetis è partita sabato pomeriggio alla volta di Reggio Emilia dove domenica 22 (dalle ore 19) proverà a contendere i due punti alla Unahotels padrona di casa. Un’avversaria che in campionato sta vivendo un momento eccellente, con cinque vittorie in fila e il quarto posto in classifica che è già una bella ipoteca sulla qualificazione alla Coppa Italia.

Perché dunque la squadra di Mandole può legittimamente pensare di poter vincere al PalaBigi? Innanzitutto i biancorossi (lombardi) non hanno ancora ottenuto un successo lontano da Masnago così come non sono ancora riusciti a centrare due successi consecutivi in questo campionato. Speranza e volontà di rompere i tabù ci sono e, forse, c’è anche quel po’ di concentrazione in più che potrebbe spingere Varese all’impresa.

E poi la Unahotels è – sì – in una lunga serie positiva ma ha conquistato le vittorie contro avversari di medio livello (Tortona, Venezia, Scafati, Napoli, Sassari), indice di concretezza e spessore ma anche di un calendario non proprio dei più duri in questa fase centrale del girone d’andata. Infine la squadra di Priftis si è fatta infilzare in casa dal Falco Szombathely, compagine ungherese già avversaria di Varese negli anni scorsi. Una caduta inattesa (79-88) e per di più arrivata dopo una partenza a razzo (20-3) che aveva illuso i tifosi emiliani. Vedremo se lo staff tecnico dell’Openjobmetis ha preso gli appunti migliori per copiare i magiari e dare il secondo dispiacere consecutivo a Reggio.

Il match di LBA metterà di fronte due squadre dal basket differente: la Unahotels predilige ritmi più tranquilli, non segna tantissimo (solo 14a per punti realizzati) ma in difesa lavora molto bene, spesso dominando a rimbalzo. Sotto i tabelloni passerà un bel pezzo di verdetto del match (lo abbiamo spiegato in QUESTO articolo): i lunghi Tyus e Akobundu-Ehiogu da soli non possono bastare contro un’avversaria dotata di pivot validi (si è aggiunta anche la ex star NBA Kenneth “Manimal” Faried!) ma anche di esterni che aiutano a rimbalzo. I vari Johnson, Alviti, Gray e – perché no – Assui sono sull’attenti e devono senza dubbio dare una mano.

Priftis dovrà fare a meno del talentuoso Jamar Smith, il cui infortunio è meno grave del previsto ma lo costringerà ugualmente a saltare la partita con Varese. Buon per la OJM visto che Smith sa fare tante cose nei momenti giusti anche se Winston, Barford e Vitali garantiscono grande pericolosità al reparto esterni reggiano. Insomma: messe a confronto le due rose, le due classifiche e aggiunto il fatto che si giochi al “Bigi”, è facile prevedere un pronostico che pende dalla parte della Unahotels. Ma se la OJM fosse quella che ha battuto Milano, sperare nel colpaccio non sarebbe reato.

LA CLASSIFICA (dopo 11 turni): Trento 20; Trapani, Brescia 18; Reggio Emilia, V. Bologna 16; Trieste* 14; Treviso, Tortona, Milano 12; Scafati, Venezia, Sassari 8; VARESE, Pistoia 6; Cremona* 4, Napoli 0.

* una partita in più.

