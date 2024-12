Parcheggi gratuiti a Saronno anche il sabato: sosta libera in via Primo Maggio e piazzale Saragat

Non soltanto nelle giornate di domenica, ma anche per i prossimi quattro sabati in piene festività natalizie la sosta sarà libera nei due parcheggi che servono il centro cittadino, quello di via Primo Maggio e quello di piazzale Saragat (nella foto).

Così l’Amministrazione e Saronno Servizi hanno voluto ampliare ulteriormente la disponibilità di posti auto gratuiti sul territorio comunale per migliorare l’offerta della sosta verso il centro cittadino nei weekend dedicati agli acquisti natalizi e di fine anno: il tutto per incentivare, come attraverso l’iniziativa dell’autobus gratuito fino al 6 gennaio, lo shopping saronnese.

Pertanto, nelle giornate di sabato 14, 21 e 28 dicembre, e sabato 4 gennaio, la sosta sarà libera nei 356 stalli di sosta tra via Primo Maggio e piazzale Saragat.

«Questi posti a sosta libera vanno ad aggiungersi agli altri due parcheggi pubblici di piazza Mercato e di via Ferrari, sul retro della stazione FNM, che hanno una capienza di 165 e 85 posti auto – dice l’assessore alla Viabilità, Franco Casali – E questo si unisce alla migliore disponibilità di posti auto garantita dalla riqualificazione del parcheggio di piazza Repubblica, la cui sosta ruota ora con notevole frequenza segnalata dal nuovo tabellone luminoso di via Cesati».