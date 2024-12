Più medici all’Asst Sette Laghi ma gli infermieri restano sotto organico

È positivo il bilancio dell’Asst Sette Laghi alla voce “medici”. Rispetto a fine dicembre 2023 si passa da 964 dirigenti a 992 ora in servizio. Il nuovo anno, inoltre, potrebbe vedere ancora qualche arrivo tra quanti sono in procinto di entrare in azienda dopo aver vinto un concorso. Con l’approvazione del decreto milleproroghe, inoltre, è possibile rinnovare gli incarichi ad alcuni medici pensionati che prestano servizio in libera professione, altri sono stati contrattulizzati o con incarichi libero professionali o come sia dipendenti.

In particolare, come liberi professionisti sono stati assunti 9 specializzandi, per supportare le attività di Pronto Soccorso e, in particolare, l’attivazione dei Team di risposta Rapida Domiciliare (TRRD), mentre come dipendenti, dall’inizio di dicembre sono 11 gli specialisti di varie discipline entrati in servizio in ASST Sette Laghi, altri 12 lo faranno nei prossimi giorni, ma il loro numero dovrebbe aumentare significativamente, con l’entrata in servizio di ulteriori professionisti già in graduatoria.

Sono in programma, inoltre, all’inizio dell’anno, i concorsi per assumere specialisti in allergologia, in radioterapia e in pneumologia, e altri concorsi saranno espletati entro la primavera.

Sul fronte del comparto, oggi sono state adottate due delibere per l’assunzione di 30 Operatori SocioSanitari a tempo indeterminato e di 39 infermieri a tempo determinato.

Si tratta di personale nuovo e non di stabilizzazioni. Dei 39 infermieri assunti, 30 sono neolaureati dell’Università dell’Insubria, «a conferma dell’attrattività di ASST Sette Laghi nei confronti dei neoprofessionisti che, grazie alla progettualità di engagement sviluppata, diventano ora dipendenti aziendali – tiene a sottolineare Antonio Staffa, alla guida della Direzione Assistenziale delle Professioni SocioSanitarie – I neoassunti saranno distribuiti su tutte le sedi aziendali e garantiranno un sostegno concreto ai loro colleghi nei diversi setting assistenziali».

Gli OSS, oltre a garantire la completa copertura del turnover per tali figure all’interno dell’ASST, verranno impiegati in un progetto in Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo, che prevede la creazione di un’area di boarding geriatrico, e l’estensione del servizio di Info Point, fino a garantire una copertura di sette giorni settimanali dalle 8.00 alle 20.00. Altri verranno coinvolti nella riorganizzazione dei Blocchi Operatori, mentre un altro gruppo sarà destinato all’Ospedale Del Ponte, dove andrà a comporre lo staff necessario all’attivazione delle camere protette della SSD OncoEmatologia Pediatrica, un progetto sostenuto dalla Fondazione Giacomo Ascoli.