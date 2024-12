Sconosciuto benefattore dona 400mila euro per il rifare il campo da calcio della Amor Sportiva di Saronno

Davvero un bel regalo di Natale quello che a breve arriverà all’associazione Amor Sportiva di Saronno. Un nuovo campo da calcio in sintetico del valore di 500mila euro, in gran parte frutto di una donazione. (Nella foto il rendering del futuro campo da calcio)

Come è successo che si avverasse il desiderio dell’associazione, che da anni sperava di riuscire a realizzare la copertura in sintetico del secondo campo, ad oggi in terra, lo hanno raccontato il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore allo sport Gabriele Musarò: «Nelle scorse settimane siamo stati contattati da una persona, di cui non possiamo ancora svelare l’identità, che ha deciso di donare un’opera alla città per ricordare la memoria dei suoi genitori scomparsi. Ha pensato dunque di rivolgersi all’Amministrazione comunale per sapere come finalizzare i fondi che aveva destinato a questo gesto e gli abbiamo sottoposto una serie di progetti compatibili con la somma che ha messo a disposizione. Tra i tanti questa persona ha scelto il progetto di Amor Sportiva, proprio per i suoi valori, il suo impegno e la sua missione rivolta ai ragazzi, che vede nello sport uno strumento di inclusione ed educazione. Un’idea dello sport lontana dall’avere obiettivi economici, che guarda invece alla crescita e allo sviluppo integrale dei giovani».

Come detto non si sa chi sia il benefattore (o la benefattrice), si sa solo che ha messo a disposizione del Comune 400mila euro per realizzare il nuovo campo. A coprire i 100mila euro mancanti ci penserà l’Amministrazione comunale.

Un gesto che ha commosso il presidente dell’associazione Daniele Cittera, che non è riuscito a trattenere le lacrime: «Era una cosa che si cercava adi fare da parecchio tempo, perché far giocare i ragazzi sul campo in terra comporta diverse problematiche. Posso solo ringraziare il benefattore o la benefattrice e il Comune che ha veicolato questo nostro progetto».

Il cronoprogramma del progetto prevede l’avvio dei lavori quando terminerà l’attività sportiva dei ragazzi, in giugno, per non andare a limitare l’uso del campo, e il completamento dell’opera presumibilmente per il mese di settembre.

Il campo da calcio che verrà realizzato con copertura in sintetico è quello che si vede a destra nella foto, colorato in rosa