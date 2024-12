Sconti e agevolazioni per i dipendenti del Comi Luino: al via la nuova iniziativa

La Fondazione Mons. Gerolamo Comi di Luino, sempre attenta al benessere e alla valorizzazione del proprio personale, ha avviato una nuova iniziativa in collaborazione con diverse attività commerciali del territorio. Grazie al lavoro del Consigliere Marco Lecchi e al supporto della società Pellegrini, partner nel welfare aziendale, è partito il progetto che prevede sconti e agevolazioni dedicati ai dipendenti della Fondazione Comi.

L’iniziativa ha già raccolto l’adesione di numerosi esercizi locali, tra cui: Le asine del Brico, Alto Verbano Fisioterapia, Laghee Gelateria, ILC Language School, Tiffany Restaurant Villa Porta, Erbolario Luino, Beauty Cruz, Albergo Paradiso, il Dott. Roberto Viganoni, Reale Mutua, Antica Osteria Sibilla e Bodytech.

«Questa iniziativa rappresenta un segno concreto del nostro impegno verso i lavoratori. Crediamo che facilitare l’accesso a servizi e prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi migliori non solo la qualità della loro vita, ma anche la loro motivazione sul lavoro» ha dichiarato il Consigliere Marco Lecchi.

Anche il Direttore Generale, Fausto Turci, sottolinea l’importanza del progetto: «Il nostro personale non si limita ad offrire competenza, ma interagisce con i nostri ospiti con umanità e cura. Per questo, riconosciamo il loro valore attraverso iniziative come questa».

La Fondazione invita altre realtà commerciali a unirsi a questo progetto che unisce la Comunità e valorizza chi ogni giorno si prende cura degli altri. Per informazioni è possibile contattare il Consigliere Marco Lecchi all’indirizzo lecchimarco@libero.it