Scontro tra auto davanti alla piazza di Brusimpiano, due feriti in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 1° dicembre a Brusimpiano, all’altezza dell’incrocio tra piazza Battaglia e la strada provinciale del lago.

Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli di sono scontrati poco dopo le 18. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, un bambino di 10 anni, un ragazzo di 14 e uno di 20 e un uomo di 49 anni.

Sul posto due ambulanze inviate da Sos Valceresio e dalla Croce Rossa Valceresio, i Carabinieri di Luino e i Vigili del fuoco di Varese

Due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.