“Sparisce” per un giorno la fermata di Gavirate Verbano, ma Trenord interviene e la rimette in orario

Entra in vigore il nuovo orario invernale della Lombardia e “saltano” alcune delle corse della fermata Gavirate Verbano, quella attiva solo negli orari di entrata e uscita degli studenti dell’istituto Stein. Un errore nella programmazione degli orari, di fronte a cui Trenord ha posto rimedio immediato, di fronte alle proteste.

«Oggi mio figlio aspettava il treno delle 12.56: è passato, ma non si è fermato» ci ha raccontato la mamma di uno studente della scuola superiore per cui nel 1991 è stata attivata la fermata “succursale” di Gavirate, sulla linea Milano-Saronno-Varese-Laveno Lago.

La segnalazione è stata confermata anche da altri genitori e a quanto pare anche la scuola ne era all’oscuro. E gli orari online sul sito Trenord confermavano che in effetti quella corsa – come altre – non era in programma.

Peraltro non risultavano scomparse tutte le corse: quelle del mattino (da Varese e da Laveno) hanno effettuato fermata regolare e compaiono online e sulla app, mentre invece non risultavano «due corse a metà giornata, in tutte e due le direzione, sia verso Laveno sia verso Varese» dice un altro genitore.

Si tratta(va) delle corse delle12.56 e 13.56 direzione Varese-Milano e di quelle delle 13.05 – 14.05 direzione Laveno Lago, usate da ragazze e ragazzi che terminano le lezioni alle 12.30 o alle 13.30.

A seguito delle segnalazioni, trasmesse anche da Varesenews, Trenord conferma di aver verificato e rilevato l’errore della cancellazione delle fermate di metà giornata a Gavirate Verbano. I treni già oggi, maredì 17 dicembre, hanno ripreso ad effettuare regolamente fermata, assicurano dalla sede di piazzale Cadorna.

I treni non compaiono se si fa una ricerca sul sito Trenord, ma la fermata viene segnalata sulla app in aggiunta a Gavirate.

Inoltre – comunica sempre Trenord, interpellata da Varesenews – vengono fatti anche annunci vocali a bordo dei treni impegnati nelle corse che sostano alla fermata “scolastica”. App e orario online verranno comunque aggiornati per correggere l’errore.

Insomma: errore reale, ma risolto poi a seguito delle segnalazioni.