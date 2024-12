Stadio “Franco Ossola”, nessun passo avanti dalla seconda conferenza dei servizi

Ancora nessuna decisione per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dello stadio “Franco Ossola” di Varese. Dopo la prima conferenza dei servizi svolta a fine novembre (leggi qui), anche la seconda convocazione – alla quale erano presenti solo tecnici comunali – non ha avuto esito differente.

Da Palazzo Estense non arrivano quindi le novità che i tifosi sperano, se non che l’iter prosegue, anche se con il freno a mano tirato. Sul tavolo restano ancora le due proposte: quella “originale” presentata dal Città di Varese con Aurora Stadium e quella invece che fa capo a Pier Luigi Marzorati, della SFRE Srl, in collaborazione con Grandi Architetture & Partners, e PFM & Partners.

Il progetto, lo ricordiamo, prevede una profonda ristrutturazione dell’impianto sportivo di Masnago tramite la “Legge Stadi”, che permette a privati di riqualificare strutture pubbliche guadagnando la gestione pluriennale dell’impianto.