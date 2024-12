Stanziati i fondi per ripristinare i magazzini dello stadio Speroni distrutti dall’incendio

L’area dello stadio Speroni di Busto Arsizio danneggiata dall’incendio di luglio scorso verrà ripristinata. Nella riunione di giunta di ierri, mercoledì, è stato approvato il progetto per il ripristino del magazzino dello stadio Speroni, danneggiato da un incendio nel mese di luglio, per un totale di € 73.800.

Su proposta del sindaco sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del canile municipale per realizzare una zona destinata a isolare i cani ammalati e per illuminare l’area di sgambo, per un totale di € 48.900.