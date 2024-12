Tentato omicidio in una casa a Lugano, due arresti

Due arresti per un tentato omicidio avvenuto a Lugano in via Vanoni, prima periferia a Nord del centro: la Polizia Cantonale, su disposizione del Ministero Pubblico, ha messo le manette a un 40enne cittadino italiano e un 60enne cittadino spagnolo,

I due, sospettati per l’episodio, risultano entrambi domiciliati nel Luganese.

La lite era avvenuta nella prima serata – intorno alle 21.30 – di mercoledì scorso, 11 dicembre, in un appartamento di via Vanoni: vittima dell’aggressione era un 56enne cittadino marocchino, domiciliato anche lui in zona. L’uomo aveva riportato delle ferite al capo, provocate da un oggetto contundente, che hanno richiesto il suo trasporto in ospedale, operato dai soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Sul posto sono intervenuti subito anche gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano. Gli accertamenti effettuati hanno successivamente permesso di individuare e fermare appunto i presunti autori.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente semplici e aggressione.

La Procura e la Polizia Cantonale stanno valutando anche la posizione di un 28enne cittadino gambiano residente nel Mendrisiotto: l’uomo è stato interrogato e nel frattempo rilasciato.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.

Tentati omicidi e omicidi in Ticino: cinque episodi in pochi mesi

Il tentato omicidio di dicembre segue una serie di episodi gravi avvenuti nell’ultimo periodo, per lo più da ricondurre ad ambiti privati o famigliari, più che violenza in strada: a novembre si era registrata la morte di una donna, per cui è stato arrestato il compagno.

Negli stessi giorni si è avuta notizia di una lite sfociata in violenta aggressione ai danni di un 21enne, mentre un altro episodio l’11 novembre aveva coinvolto una giovane donna fuori da una discoteca (arrestata una 21enne).

Un altro episodio a ottobre è riconducibile ad una aggressione in strada per rapina.

Ad agosto invece era stata arrestata una 41enne accusata di tentato omicidio a Vacallo, dopo che aveva accoltellato il compagno.