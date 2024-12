Troppi operatori in malattia, ritardi nella raccolta dei rifiuti a Busto Arsizio

Rallentamenti nella raccolta dei rifiuti nella giornata di oggi a Busto Arsizio. Agesp informa che, a causa di un picco di assenze per malattia presso il settore Igiene Ambientale, si stanno verificando ritardi nelle attività odierne di raccolta dei rifiuti.

In particolare per quanto concerne la raccolta della cart, in talune vie dei quartieri Redentore, Madonna Regina e San Michele.

Agesp si scusa per il disagio e invitagli utenti a non ritirare i rifiuti non raccolti in quanto gli stessi verranno recuperati il prima possibile, entro la giornata di giovedì.