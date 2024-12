Una nuova aula informatica per gli studenti di Travedona Monate

Tanto entusiasmo alla Scuola primaria “Caduti per la Patria” di Travedona Monate, dove venerdì 19 dicembre è stata inaugurata la nuova aula informatica. Realizzata grazie ai fondi del bando regionale “Scuola Digital Smart 2023″, la struttura metterà a disposizione degli alunni tutto il necessario per imparare a utilizzare gli strumenti digitali in modo consapevole.

All’inaugurazione ha partecipato anche l’ex assessore all’istruzione Laura De Biaggi, che con il personale amministrativo del Comune ha aderito al bando e sostenuto la realizzazione del progetto. «Sicuramente sapete cosa sono informatica e robotica e quanto sarà bello utilizzare quest’aula laboratorio», ha detto De Biaggi rivolgendosi ai bambini della scuola, più entusiasti che mai. Insieme a lei anche Giuliana Rossatti, illustratrice e realizzatrice del bellissimo murale che ha reso l’ambiente ancora più accogliente, la Dirigenza scolastica, il sindaco Angelo Fiombo, l’assessore all’istruzione Roberta Ribolzi, il consigliere delegato Paolo Posteri e, soprattutto, i protagonisti di questa nuova avventura: i bambini della scuola primaria con le loro insegnanti.

«La nuova aula, con i suoi arredi e le sue attrezzature informatiche all’avanguardia, – commenta il primo cittadino – rappresenta un importante passo avanti verso una scuola sempre più connessa e innovativa. Un luogo dove i bambini potranno scoprire il mondo digitale in modo divertente e sicuro, sviluppando le competenze digitali necessarie per affrontare le sfide del futuro».

L’inaugurazione della nuova aula informatica

«Con questa inaugurazione – aggiunge Fiombo -, l’amministrazione comunale e la Scuola primaria di Travedona Monate confermano il loro impegno a offrire un’educazione di qualità, al passo con i tempi e attenta alle esigenze formative delle nuove generazioni».