“Una rotonda nella cava di Travedona per togliere il traffico pesante da Biandronno e Bardello”

Una soluzione per il traffico pesante tra Bardello e Biandronno è allo studio del Presidente della Provincia Marco Magrini. Accantonato, per il momento, l’ipotesi di un circuito ad anello che passerebbe sul territorio di Travedona Monate, per la contrarietà dell’amministrazione, si vuole aprire un tavolo direttamente con l’azienda che gestisce la cava per verificare l’ipotesi di realizzare su quel territorio una rotonda che devierebbe il traffico lungo la Statale 636. La proposta è tra quelle che circolano sul tavolo dei sindaci di Biandronno Porotti e di Bardello con Malgesso e Bregano Iocca che attendevano un cenno di Villa Recalcati. Il Presidente Magrini ha confermato che l’ipotesi è allo studio con il coinvolgimento della Holcim.

Questa strada, se dovesse trovare una condivisione positiva, potrebbe richiedere un paio di anni di lavori e risolverebbe un problema che oggi grava sui due comuni dove, dall’inizio dell’anno scolastico, vige solo un divieto di transito, da Bardello a Biandronno, dei mezzi pesanti in orario scolastico per non creare intasamenti negli incroci con gli autobus. Un divieto che vige solo al mattino presto e che, secondo Marco Magrini, si potrebbe anche prevedere nell’orario di punta serale. Rimane il tema dei controlli lamentato dai sindaci Iocca e Porotti: « Io non posso disporre di un servizio di vigilanza» ha commentato Magrini.