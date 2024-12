Verde, rigenerazione e centri pedonali. Cosa chiedono i cittadini di Busto Arsizio dal nuovo pgt

È stato presentato in giunta a Busto Arsizio il documento “Temi e luoghi strategici per Busto Arsizio”, risultato di un percorso partecipativo mirato alla definizione del Piano di Governo del Territorio (PGT) cittadino. Questo processo ha coinvolto cittadini, tecnici e amministratori per delineare obiettivi e strategie per lo sviluppo sostenibile della città, con un focus su ambiente, mobilità e rigenerazione urbana.

Le Fasi del Percorso Partecipativo

Open Space Technology (OST): Incontro iniziale del 26 ottobre 2024 per identificare criticità e proposte per lo sviluppo del territorio.

Laboratori di Progettazione Partecipata: Approfondimenti tematici con workshop organizzati in due giornate, accompagnati da una camminata esplorativa nei luoghi chiave della città.

Capitoli Tematici

Mobilità Dolce: è stato fatto un focus sulla creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, valorizzando la connessione tra i tre centri storici (Busto, Sacconago, Borsano) e migliorando la sicurezza per pedoni e ciclisti.

Mobilità Veicolare: sono state presentate proposte per migliorare la viabilità urbana, potenziare il trasporto pubblico e creare nuove aree di sosta, in particolare nelle zone industriali e scolastiche.

Verde Pubblico: dagli incontri è emersa la necessità di promuovere la creazione di nuovi spazi verdi, rigenerazione di aree dismesse e ampliamento del Parco Alto Milanese. È emersa l’esigenza di migliorare la manutenzione e la sicurezza dei parchi esistenti.

Resilienza del Territorio: sono stati richiesti interventi per affrontare i rischi ambientali, ridurre l’inquinamento acustico e idrogeologico e incentivare la riqualificazione urbana senza consumo di nuovo suolo.

Riqualificazione Urbana: i gruppi di lavoro hanno identificat0 aree strategiche da rigenerare, come l’ex Calzaturificio Borri e l’ex carcere storico, per valorizzare il patrimonio edilizio e migliorare l’offerta di servizi pubblici.

Centro Storico: si è parlato di progetti per rivitalizzare piazze, monumenti e spazi pubblici del centro storico, incentivando nuovi investimenti e funzioni residenziali e commerciali.

Grandi Progetti: sono stati discussi interventi di rilievo come il nuovo terminal di Sacconago, la riqualificazione delle stazioni ferroviarie e la costruzione del nuovo ospedale, con attenzione alla sostenibilità ambientale.

Il documento integrale della fase di ascolto sul pgt di Busto Arsizio