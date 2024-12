Verso Varese-Bra: i numeri non dicono tutto ma parlano chiaro

Domenica 8 dicembre (ore 14.30) lo stadio “Franco Ossola” ospiterà la sfida di alta classifica tra il Varese e il Bra. Una gara importante per il prosieguo del campionato e per le ambizioni di vittoria, soprattutto in casa biancorossa. I piemontesi arrivano a questo scontro forti – anzi, fortissimi – dei 7 punti di vantaggio sul Vado secondo e sulle 9 lunghezze che li dividono dal Varese. Il passo falso di Vinovo contro il Chisola (leggi qui) è stato un brutto segnale per la squadra varesina, che non ha saputo difendere il secondo posto e ora si ritrova a dover vincere questa gara per cullare ancora speranze di vetta. Di contro, una sconfitta sarebbe un macigno tremendo che porterebbe il distacco a 12 punti, forse troppi anche già a inizio dicembre.

NUMERI A CONFRONTO

Non bastassero i 9 punti di differenza (38 il Bra, 29 il Varese), ci sono tante altre statistiche che ben evidenziano la differenza del percorso tra le due squadre. I punti in classifica arrivano ovviamente dalle vittorie: 12 quelle dei piemontesi (con 2 pareggi e 2 sconfitte), 8 quelle del Varese (con 5 pari e 3 ko). Ma la differenza maggiore sta nei gol, fatti e subiti: se i giallorossi hanno concesso appena 7 reti in 16 partite e ne hanno realizzati 35 (sono il miglior attacco e la miglior difesa del girone), il Varese ne ha segnati 25 (quinto miglior attacco pari merito con il Vado) ma ne ha concessi 18; sono ben 8 le squadre che hanno fatto meglio di Vitofrancesco e compagni in questa statistica, comprese Gozzano e Vogherese. Solo in 4 partite su 16 i biancorossi hanno mantenuto la porta inviolata (Albenga, Sanremese, Derthona) e di queste solo una volta in trasferta (Lavagna). Sono invece 10 i clean sheet dei braidesi, che addirittura nelle ultime 7 gare hanno subito un solo gol (sconfitta di Voghera).

Anche in attacco i numeri sono tutti a favore del Bra, che ha segnato tre o più gol in 6 partite, mentre il Varese lo ha fatto solo in occasione della vittoria in rimonta sull’Imperia (leggi qui). La squadra di mister Nisticò ha inoltre conquistato 8 vittorie con almeno due gol di scarto contro le 3 del Varese. Numeri alla mano, la differenza finora è marcata e consegna giustamente al Bra il primo posto solitario del girone. Un dominio nei numeri e nelle prestazioni, per rispondere a chi diceva “tanto prima o poi molla” e opo 16 partite i 38 punti sono un traguardo impressionante per una formazione partita a fari spenti.

I TANTI EX

Sarà una sfida tra tanti ex, a partire ovviamente dal direttore sportivo Antonio Montanaro e dall’allenatore Roberto Floris. Se per Montanaro l’esperienza in giallorosso è durata una stagione, Floris ha invece passato diversi anni al “Bravi”, prima da allenatore delle giovanili e vice, poi da mister. Il loro passaggio dal Piemonte al Sacro Monte è stato condiviso anche da diversi giocatori: il portiere Lorenzo Piras, il difensore Paolo Ropolo, il centrocampista Zakaria Daqoune e – fresco di annuncio – il trequartista Luca Marchisone, anche se con un passaggio intermedio al Chisola. Arriverà invece al “Franco Ossola” da avversario l’attaccante Elios Minaj, autore del gol partita nell’indimenticabile finale playoff di Sanremo e che a Varese è già andato in gol da ex, l’anno scorso in Coppa Italia con la maglia della Vogherese. Non ci sarà invece il jolly Gabriele Quitadamo, che ha subito la rottura del crociato a novembre e starà fuori a lungo.

SETTORE OSPITI

In vista della gara di domenica ci sarà anche una novità rispetto allo stadio “Franco Ossola”. Dopo alcuni lavoro di manutenzione, riaprirà il settore ospiti dell’impianto di Masnago che verrà occupato dai tifosi provenienti dal Piemonte. Più spazio quindi in tribuna centrale per i sostenitori biancorossi che si aspettano dalla squadra di mister Floris una risposta di carattere dopo il ko di Chisola.

SHOP ONLINE

La società ha intanto aperto, dopo il lancio del nuovo sito, anche lo shop online (qui il link). «Una vetrina digitale – spiega il club con una nota – interamente dedicata ai tifosi biancorossi, perfetta anche per trovare il regalo ideale in vista del Natale. Siamo entusiasti di offrire ai nostri tifosi un nuovo modo per sentirsi vicini alla squadra, soprattutto in questo periodo speciale dell’anno. Con il nuovo shop online vogliamo rendere più semplice ed emozionante per tutti portare con sé i colori del Varese».