Volata per il terzo posto, i Mastini cercano punti ad Alleghe

Lo stop incassato nell’ultima partita del ciclo di ferro (quella con l’Aosta) non deve far perdere lo slancio ai Mastini che hanno costruito un cammino solidissimo, fatto di 11 vittorie nelle altrettante partite che hanno preceduto l’incontro di mercoledì sera contro i Gladiatori.

Come spesso accade, la IHL dà subito la possibilità di ripartire a chi si è fermato e i gialloneri ci proveranno in quel di Alleghe dove la squadra di Glavic disputerà il 22° match stagionale con ingaggio d’avvio sabato 21 alle 20,30 (arbitri: Bedana e Stefenelli, linesmen Carrito e De Cristofaro). Un appuntamento non semplice, un po’ perché la distanza e l’orario non sono delle più invitanti, un po’ perché le Civette – dopo qualche anni nelle parti basse della classifica – stanno tenendo un buon ritmo e sgomitano per un posto nel Master Round, ovvero tra le prime sei della fase regolare del torneo.

Da parte loro, Vanetti e compagni arrivano all’appuntamento con un giorno in più di riposo visto l’anticipo con l’Aosta; l’Alleghe ha invece giocato giovedì sera (anche se in casa) rimediando un netto 1-4 a sfavore nel match con il Feltre, ovvero l’attuale avversaria del Varese per il terzo posto. A proposito: i “Picchi” veneti stavolta se la vedranno con il Caldaro capolista, così i Mastini potranno puntare al sorpasso a patto di fare bottino sulla pista “Alvise De Toni” (e di un successo dei Lucci).

Glavic dovrebbe avere la squadra quasi al completo: assente Raimondi ma per il resto la formazione ricalcherà all’incirca quella che ha giocato mercoledì. Da valutare la scelta del portiere tra Matonti e Perla con quest’ultimo che è sceso in pista con l’Aosta. Chiunque difenderà la gabbia dovrà guardarsi dalla pericolosità della coppia finlandese (in questo senso, la partita è un derby tra stranieri!) formata da Maekelae e da Moberg, anche se a livello di reti il più prolifico tra i biancorossi agordini è il “giovane-veterano” Soppelsa.

In porta c’è l’affidabile Gianni Scola anche se il coach Veza Surenki ha dato spazio anche al più giovane De Nardin. Ma chi brandirà scudo e pinza dovrà importare poco agli attaccanti gialloneri: l’obiettivo è fare più gol possibile a prescindere dagli avversari.

ALLA BALAUSTRA – La nostra appassionante rubrica dedicata alla cultura hockeyistica, solitamente pubblicata a lunedì alterni tornerà a Natale per una puntata “festiva” al di fuori dal calendario consueto.