DJ set e divertimento ai Giardini Estensi

Sabato 18 gennaio, dalle 17, presso i “Giardini Livellanza“, situati all’interno dei Giardini Estensi di Varese, si terrà un aperitivo DJ set che vedrà susseguirsi in consolle le colonne portanti del collettivo 4 Season Collapse e un’ospite che ancora rimane avvolto nel mistero.

“Noi di 4 Season siamo molto contenti di collaborare nuovamente con Skizzo dopo l’esperienza positiva dell’estate scorsa a Villa Toeplitz – racconta Simone Spiteri, organizzatore – Abbiamo in serbo molte sorprese, anche tra i DJ, tra i quali ci sarà un ospite speciale che non abbiamo ancora deciso se rivelare nei prossimi giorni o lasciare tutti con il fiato sospeso fino a sabato”.

Un evento che vuole valorizzare i Giardini Estensi attraverso la musica e il divertimento: “Dopo aver attraversato quasi tutti i parchi di Varese grazie al nostro progetto estivo Park Me Up in collaborazione con Coopuf, aggiungere alle nostre conquiste anche i Giardini di Varese è un bel traguardo”.

“Quello che condividiamo con Skizzo è l’amore per la nostra città e l’impegno attivo per valorizzarla e renderla più viva attraverso i nostri eventi – conclude – Questo è solo il primo di tanti eventi in programma nel 2025 tutti ovviamente targati con l’inconfondibile stile 4 Season Collapse!”