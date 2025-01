A lezione di giardinaggio e barbeque con Agricola Home & Garden e Varese Corsi

Agricola Home & Garden si prepara alla primavera con Varese Corsi con nuove e interessanti attività. A partire da sabato 8 febbraio prenderà il via uno dei tre laboratori dedicati al barbeque, al giardinaggio e alla cura del proprio orto. Con oltre vent’anni di esperienza e una forte presenza sul territorio varesino, Agricola Home & Garden ospita anche quest’anno alcuni dei laboratori promossi da Varese Corsi, offrendo un’esperienza multisensoriale unica.

Dal giardinaggio al barbeque, le iscrizioni sono già aperte. Ecco tutte le informazioni sui corsi:

Potatura: teoria e consigli su come prenderti cura delle tue piante. Una lezione per apprendere l’arte della potatura degli alberi da frutto. A condurre la lezione sarà Antonio Velonà, agrotecnico e insegnante di pratiche agrarie. Sabato 8 febbraio, dalle 9:30 alle 13:30, per iscriversi cliccare qui

I fondamenti del BBQ. Il corso prevede una lezione per imparare come utilizzare al meglio le attrezzature quando si vuole realizzare un barbeque (preparazione, cottura, marinatura e taglio della carne). Sabato 15 marzo, dalle 15:00 alle 18:30, per iscriversi cliccare qui

Tutti i segreti dell’orto. Un corso di tre lezioni, ideale per chi vuole avvicinarsi al tema dell’orto e della coltivazione a km 0. Durante il corso si imparerà come prendersi cura del proprio orto, dalla preparazione del terreno, alla scelta degli ortaggi fino alla coltivazione vera e propria. Sabato 15 marzo la prima lezione, per iscriversi cliccare qui

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza a Agricola Home & Garden, in Via Pisna 1 – Varese