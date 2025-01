A scuola di scialpinismo con il Cai Gallarate

Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Scialpinismo Base della Scuola Colibrì del Cai di Gallarate.

Il corso di Scialpinismo Base (SA1) è un corso destinato a coloro che vogliono iniziare a praticare questa meravigliosa disciplina. Il corso si pone l’obiettivo di far sì che gli allievi sappiano muoversi con padronanza su un terreno scialpinistico facile, fornendo gli strumenti per valutare e minimizzare i rischi impliciti dell’ambiente innevato.

Le lezioni teoriche, obbligatorie, si terranno il lunedì sera presso la sede Cai di via Olona: saranno affrontati gli argomenti fondamentali che non possono mancare nel bagaglio culturale dello scialpinista.

Le uscite pratiche in ambiente si terranno in località scelte in funzione dell’innevamento, consentiranno di mettere in pratica quanto appreso e sperimentare la bellezza della montagna invernale. Le uscite in ambiente saranno di volta in volta incentrate sulle materie trattate con lo scopo di consolidare la propria preparazione.

Per partecipare al corso è indispensabile possedere una buona padronanza degli sci in fuoripista e avere una adeguata preparazione fisica. Il corso avrà inizio lunedì 20 gennaio; per informazioni: scuola-colibri@caigallarate.it