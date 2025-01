A Varese un incontro per progettare il nuovo Pgt

Quale sarà il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Varese? Se ne parlerà sabato 1 febbraio in sala Montanari nell’incontro voluto dal Comune per discutere la formazione del nuovo Pgt, un momento cruciale per il futuro urbanistico della città, grazie alla collaborazione tra il gruppo di lavoro del Politecnico di Milano e l’Università degli Studi dell’Insubria.

Obiettivi dell’Incontro

L’iniziativa è rivolta ai professionisti del settore e mira a presentare il lavoro di indagine e analisi svolto sul territorio varesino, propedeutico alla definizione del nuovo documento di piano. L’obiettivo è costruire una città multidimensionale capace di affrontare le sfide contemporanee con strumenti aggiornati e una visione strategica.

Programma e Tematiche

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Varese, Davide Galimberti, e dell’Assessore all’Urbanistica, Andrea Civati, seguiti dall’intervento della Rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Cristina Pierro. A seguire, i relatori presenteranno diversi aspetti chiave legati al nuovo PGT:

Aspetti demografici ed economici della realtà varesina

Relatore: Prof. Raffaello Seri, Università dell’Insubria

Focus su dati e tendenze per comprendere le dinamiche sociali ed economiche del territorio.

Il quadro delle conoscenze per la costruzione di una città multidimensionale

A cura del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano:

Dalle cinque città al progetto di piano: Andrea Arcidiacono, Laura Pogliani

Geografie di scala vasta: Federico Ghirardelli

L’eredità del PGT vigente e le trasformazioni in corso: Federico Ghirardelli, Guglielmo Pristeri

Qualità e vulnerabilità ecologico-ambientali: Stefano Salata

Dinamiche e impatti del consumo di suolo: Silvia Ronchi

Paesaggi e tessuti urbani: Gloria Signorini, Beatrice Mosso

Il sistema dei servizi e le geografie del welfare: Viviana di Martino

Mobilità urbana e reti di prossimità: Ettore Donadoni

Verso il PGT. Temi prioritari del progetto: Andrea Arcidiacono, Laura Pogliani