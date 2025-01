Al Miv di Varese arriva “Follemente” con una data speciale

A rendere l’evento speciale sarà il collegamento con il cast in live streaming, alle 20.45 la sera dell’8 febbraio

Il prossimo 8 febbraio sarà una data speciale per gli appassionati di cinema al Miv Multisala Impero di Varese e per chi attende con entusiasmo l’uscita del film FolleMente di Paolo Genovese.

In questa occasione, verranno organizzate anteprime speciali in selezionati cinema di tutta Italia. A rendere l’evento ancora più unico sarà il collegamento con il cast in live streaming, alle 20.45.

Il cast del film vede: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria.

Per partecipare, è possibile visitare il sito del Multisala Impero di Varese. E riservare il proprio posto.