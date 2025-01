Albizzate guarda al prossimo triennio: dal nuovo asilo all’ambulatorio, dall’area giochi ai lavori a Valdarno ecco i progetti previsti

Questa mattina, il Comune di Albizzate, guidato dal sindaco Mirko Zorzo, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i contenuti dell’approvazione del bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), avvenuta la scorsa settimana.

Il bilancio di previsione è il documento che definisce le entrate e le spese dell’ente per i prossimi anni, fissando le risorse disponibili per realizzare progetti e garantire i servizi ai cittadini. La nota di aggiornamento al DUP è invece uno strumento che aggiorna e adegua la programmazione strategica e operativa del Comune, assicurando la coerenza tra le priorità amministrative e le disponibilità finanziarie.

Durante la conferenza, il sindaco Zorzo ha illustrato le principali novità contenute nei documenti approvati, con un focus sugli interventi prioritari e sugli obiettivi di sviluppo del territorio.

Il sindaco ha sottolineato che nelle intenzioni con il quale è stato redatto questo bilancio c’è la consapevolezza che rappresenti la programmazione del triennio conclusivo del mandato amministrativo, quello dove concentrarsi maggiormente per onorare gli impegni presi. “Nel 2024 abbiamo creato le condizioni per i passi successivi, ora vogliamo completare ciò che abbiamo avviato”, ha dichiarato Zorzo.

Tra le opere principali vi è il completamento del nuovo poliambulatorio in piazza IV Novembre, negli spazi dell’ex banca, in sinergia con ATS, per offrire servizi sanitari come medico di turno ed esami del sangue. L’amministrazione punta anche a concludere l’ampliamento del cimitero per risolvere il problema dei posti disponibili e a realizzare uno studio di fattibilità per la creazione di un museo contadino nell’area di via Matteotti (Costa della Chiesa), recuperando i pezzi storici già presenti nel lascito provinciale in deposito ad Albizzate. Un altro intervento riguarda la messa in sicurezza delle aree alberate, come i tigli di via Sant’Alessandro, per garantire la sicurezza pubblica.

L’area giochi voluta dai genitori e lo sport

Per quanto riguarda le infrastrutture dedicate al tempo libero, annuncia il sindaco, è stato deciso di creare un parco giochi presso l’area feste vicino al tendone degli Alpini, un progetto nato dopo le richieste dei genitori durante l’incontro estivo “Un caffè col sindaco“. Per questa opera sono stati stanziati 17.000 euro. Sempre in tema di sicurezza, sarà completato l’attraversamento pedonale della statale per migliorare il collegamento tra la parte alta e quella bassa del paese. Sono anche previsti lavori finali sull’ambulatorio di Valdarno, con la tinteggiatura conclusiva necessaria per attivare gli esami del sangue in quella sede. Nei primi giorni dell’anno sono inoltre programmate tinteggiature negli edifici scolastici.

Sul fronte sportivo, il Comune ha stanziato 8.000 euro per l’acquisto di un materasso per il salto in alto, rispondendo alle esigenze dell’atletica locale, che conta oltre 100 iscritti. Proseguiranno i lavori di manutenzione nella tensostruttura, dove sarà necessario integrare i fondi iniziali di 100.000 euro per completare la riqualificazione degli spogliatoi di servizio.

La corte Bassani e l’annuncio di un’assemblea pubblica

Per la sicurezza strutturale, i lavori alla Corte Bassani sono già in corso e comprendono la messa in sicurezza del tetto, con un investimento di circa 12.000 euro, e la pulizia del verde interno. Proprio su questo comparto, sul quale nelle ultime settimane c’è stata una forte polemica con l’opposizione, è in programma anche un’assemblea pubblica per discutere le osservazioni ricevute sulla destinazione futura dell’area.

I nuovi progetti: l’asilo, la piazza e la passerella di Valdarno e il centro cotture

L’amministrazione ha evidenziato l’importanza dell’ottenimento di un finanziamento PNRR da 480.000 euro per la realizzazione dell’asilo nido in via Campagna/Parini. I lavori inizieranno nel 2025 e l’inaugurazione è prevista per settembre 2026.

Altri progetti riguardano la riqualificazione della piazza San Marco di Valdarno, per la quale sono stati stanziati 30.000 euro. Questa operazione è subordinata al completamento dello spostamento del torrente Arno e alla realizzazione dell’entrata sud da parte dell’azienda Vibram. Sempre a Valdarno, nel 2027 è prevista la costruzione di una passerella pedonale sul torrente Arno, per collegare Tarabara a Caronno Varesino.

Sul fronte viabilità, sono stati stanziati 57.000 euro per lavori di manutenzione e asfaltature. L’amministrazione ha inoltre annunciato che, nel 2027, valuterà la possibilità di avviare un mutuo per la realizzazione del centro cottura in via Parini, destinato non solo alle scuole ma anche alla comunità locale.

Fiscalità

Dal punto di vista fiscale, il sindaco ha confermato che le imposte comunali, come IMU e addizionale IRPEF, rimarranno invariate, mentre la TARI subirà una lieve riduzione.