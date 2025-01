Alla scuola “Già Umberto I” di Malnate i piccoli alunni a lezione di rispetto

È stata una giornata di grande apprendimento quella di lunedì 20 gennaio per i piccoli alunni della scuola “Già Umberto I” di Malnate. La scuola ha ospitato il sindaco Nadia Cannito, l’assessore ai servizi educativi Maria Croci, il volontario delle Gev Fabio Facetti, il carabiniere Emanuele Perazzi e la presidente della scuola Laura Damiani per una lezione sul rispetto.

E quella del 20 gennaio non è stata una data casuale, ma è la “giornata del rispetto” istituita, secondo la nuova legge 70/2024, per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e discriminazione

«Dopo un saluto alla sezione del nido – spiegano dalla scuola -, gli ospiti sono scesi nel salone per rispondere a delle delle curiosità che i bambini hanno prodotto, tra le quali “il Sindaco come diventa Sindaco? Perché la mamma urla se corro in strada? !uali sono le regole della città? Sognavi fin da piccola di essere la Presidente di un asilo? Perchè la gente inquina i boschi? Se non mangio le verdure mi arresti?” e molte altre. Tra una risata e l’altra e una chiacchiera e l’altra, abbiamo concluso la splendida mattinata effettuando il Gesto considerato tra i più rispettosi: l’inchino a mani giunte! I bambini sono stati meravigliosi e attenti e le persone intervenute sono state disponibili e accoglienti».