Allo Spazio Immagine di Busto Arsizio la mostra di Giovanni Sesia

Domenica 26 gennaio, alle ore 17, la galleria Spazio Immagine di Busto Arsizio riapre le sue porte dopo la pausa natalizia con una mostra personale di Giovanni Sesia, artista di grande rilievo che fonde sapientemente pittura e fotografia nelle sue opere.

L’esposizione, intitolata “Reale Immaginario”, propone una serie di lavori di forte impatto visivo, un viaggio nell’intimo vivere che esplora la forma, la materia e il colore. Attraverso questa combinazione di linguaggi artistici, Sesia invita il pubblico a riflettere sulla complessità dell’esistenza umana, trovando un equilibrio armonico tra struttura, suggestione e realtà.

In un percorso che intreccia il figurativo e l’astratto, le opere di Sesia stimolano lo spettatore a esplorare le sottili connessioni tra il visibile e l’invisibile, tra ciò che si mostra e ciò che rimane celato.

La mostra sarà visitabile dal 26 gennaio al 9 febbraio 2025, presso Spazio Immagine, in via Silvio Pellico 15, a Busto Arsizio. L’inaugurazione, prevista per domenica alle ore 17, sarà accompagnata da un brindisi.

Gli orari di apertura al pubblico sono il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 18:30. L’ingresso è libero.