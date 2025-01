Andrea Crugnola nel segno della continuità: nel 2025 con Citroen per confermare il tricolore

Squadra che vince non si cambia. Una delle massime più utilizzate, soprattutto in campo sportivo, calza a pennello per spiegare la scelta fatta da Andrea Crugnola per la stagione 2025. Il pilota varesino, campione italiano di rally in carica, sarà di nuovo ai nastri di partenza del CIAR Sparco, il massimo campionato nazionale.

Lo ha annunciato lui stesso confermando di avere accanto tutto l’ambiente che lo ha già accompagnato nel passato recente: quindi la Citroen C3 Rally2 per affrontare le gare con Pietro Ometto navigatore, il team di FPF Sport, i pneumatici Pirelli e la scuderia EASI. Un pacchetto completo che può legittimamente cucirsi sulle tute lo “scudetto” 2024, il quarto messo in bacheca dal fenomeno di Calcinate del Pesce. (in alto: Ometto e Crugnola festeggiano la vittoria nel Due Valli 2024 – foto Acisport)

Non una notizia scontata, perché radio-mercato (esiste anche nel rally) ha spesso rilanciato la possibilità che Crugnola potesse essere ingaggiato dalle altre Case impegnate nel CIAR (su tutte la Toyota che ha messo in strada con profitto la Yaris nel 2024). Alla fine però ha prevalso la continuità, probabilmente con la garanzia per il pilota di aggiornamenti continui sulla vettura francese con cui ha sbaragliato la concorrenza.

«Il mio rapporto con Citroen Racing si è evoluto sempre più in questi anni e la considerazione che sto ricevendo nel processo di sviluppo della vettura ha avuto un peso importante sulla mia decisione» ha spiegato il 35enne pilota varesino che ora vive in Valsesia.

A fargli eco il responsabile Competizioni Clienti di Stellantis, Didier Clément: «Siamo assolutamente lieti di continuare questo viaggio con Andrea Crugnola, che disputerà la quinta stagione a bordo della C3 rally2 nel CIAR. Ogni volta che Andrea gareggia con la C3, ottiene successi straordinari, assicurandosi costantemente il titolo nazionale. Ormai è parte fondamentale della famiglia C3 Rally2 e un collaboratore chiave delle attività di Stellantis Motorsport. Siamo altrettanto entusiasti di vederlo ancora una volta con il team FPF».

Il CIAR Sparco 2025 prenderà il via il 23 marzo con il Rally Il Ciocco, in Toscana e proseguirà con la cadenza di una gara al mese, escluso agosto. Il 13 aprile c’è il Regione Piemonte, l’11 maggio il Targa Florio, il 1° giugno il veneto Due Valli, il 6 luglio il Roma Capitale. Poi la pausa estiva per riprendere il 14 settembre con il Rally del Lazio e chiudere il 19 ottobre a Sanremo. Tre le gare con coefficiente maggiorato a 1,5: Targa Florio, Roma e Sanremo.