Attività di screening gratuite nelle Asst Sette Laghi e Valle Olona per la giornata contro il cancro

Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day, promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La Giornata rappresenta un’importante occasione per riflettere su azioni e comportamenti che ognuno può mettere in campo per combattere il cancro.

Dal 4 al 10 febbraio sono previste vaccinazioni a pazienti oncologici e screening oncologici gratuiti per tutta la popolazione in target, con la collaborazione di ATS e ASST. Il World Cancer Day rappresenta un’importante occasione per riflettere su ciò che istituzioni e individui possono fare nella lotta contro il cancro. Il tema della campagna 2025, ‘United by Unique’, sottolinea l’importanza di mettere le persone al centro dell’assistenza.

Previsti in particolare screening dei tumori del collo dell’utero, del colon-retto e della mammella e della prostata. Oltre alle vaccinazioni per i pazienti oncologici e altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori (test HCV) e di promozione di un sano stile di vita (counselling antifumo).

Sul territorio di Ats Insubria sono state previste alcune attività.

Di seguito il calendario delle iniziative proposte:

Asst Sette Laghi

Screening senologico

Come accedere:

Le attività di prevenzione saranno prenotabili chiamando il numero 3283007961 dal martedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 a partire da martedì 28/01/2025 fino ad esaurimento posti.

Screening HCV

Offerta screening HCV con test pungidito, alla popolazione, ai dipendenti della ASST e ai loro famigliari, in una logica di WHP Aziendale.

L’iniziativa è rivolta ai nati tra il 1969-1989.

Accesso libero

sede: Centro Vacc.–V.le Borri Varese: dalle ore 10,00 alle ore 15,00

Counseling breve circa l’abitudine al fumo

Offerta di counseling breve da parte di un operatore sanitario indirizzato alla disassuefazione all’abitudine del fumo. Accesso libero.

Tutte le info delle attività all’Asst Sette Laghi

Asst Valle Olona

Sarà inaugurato proprio il 4 febbraio alle ore 11.30 il nuovo Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Busto Arsizio.

Al Centro Antifumo c/o Ser.D di Arcisate (via Matteotti 20): dalle 09:00-13:00 e dalle 14:30-16:00

Indagare abitudine al fumo + counseling breve

Orario: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Ingresso libero e gratuito

Ambulatorio vaccinale dedicato ai pazienti con diagnosi di tumore

Orario: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Screening HCV

Orario: dalle ore 08.30 alle ore 15.00

Ingresso libero e gratuito

Punto Screening oncologici in collaborazione con ATS Insubria

Orario: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Ingresso libero e gratuito

( tutte le info dell’Asst Valle Olona)