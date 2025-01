Bilancio positivo per il Natale 2024 a Varese: “E nel 2025 le feste cominceranno prima prima”

(I Giardini a Natale – foto di AlfaLuna)

Le vacanze di Natale a Varese si sono chiuse con un bilancio molto positivo: a confermarlo è la vicesindaca Ivana Perusin. «Le sensazioni generali sono molto buone», ha infatti dichiarato, sottolineando che, sebbene i dati ufficiali non siano ancora disponibili e si attendano le rilevazioni delle cellule telefoniche, le prime indicazioni sono in linea con i risultati dell’anno scorso.

Uno dei punti di maggiore attrattiva è stato il “Giardino delle Meraviglie” a Palazzo Estense, che ha registrato un costante afflusso di visitatori, tanto da aver creato più di una volta code davanti all’entrata di via Sacco. «Il giardino è stato anche quest’anno molto apprezzato e si sta confermando come il centro nevralgico delle festività natalizie» ha evidenziato Ivana Perusin.

Grande successo anche per la pista di pattinaggio, ormai una presenza consolidata nel cuore della città. «La nuova location, ormai definita da diversi anni, funziona molto bene e piace ai cittadini» ha commentato la vicesindaca. Ottimi risultati anche per il mercatino natalizio di piazza Monte Grappa, che è rimasto aperto per la prima volta fino al 6 gennaio, contrariamente agli anni passati, quando chiudeva il 24 dicembre. «Abbiamo cercato espositori disponibili a prolungare l’apertura fino alla fine delle festività ed è andata molto bene, secondo i feedback ricevuti anche dagli stessi commercianti».

«La sensazione è che Varese stia diventando un vero e proprio punto di riferimento per le festività natalizie, non solo per i varesini ma per chi viene da fuori città» ha affermato Perusin.

Per il futuro, il Comune ha già le idee chiare: «Nel 2025 anticiperemo l’accensione delle luminarie e l’inizio delle attività natalizie, anche in vista di un evento internazionale di rilievo: i mondiali di ciclocross, che si terranno all’Ippodromo – ha spiegato Perusin – Sarà un appuntamento che attirerà pubblico da tutto il mondo, in particolare visitatori nordici con le loro famiglie, e vogliamo che la città si presenti già pronta e accogliente già dall’ultimo weekend di novembre»

Non solo le iniziative più tradizionali hanno confermato il loro successo: sono state circa 10.000 le persone che hanno partecipato al Creanza Christmas market, il mercatino natalizio di Creanza in via del Cairo, una novità assoluta molto apprezzata. Al Sacro Monte, la fiaccolata tra Natale e Capodanno ha avuto un’ottima partecipazione e il concerto dell’Epifania ha chiuso in bellezza le celebrazioni. «Questi ultimi sono appuntamenti ormai entrati nella tradizione» ha ribadito Perusin.

Non sono mancate alcune criticità legate alle luminarie, in particolare quelle del centro. In molti hanno infatti notato alcuni dei festoni rovinati dal vento rimanere durante tutte le festività: «Le luci erano in leasing e verranno restituite al fornitore – ha segnalato la vicesindaca – Purtroppo, a causa del maltempo, alcune installazioni non hanno reso come previsto. L’intenzione, nel scegliere quel tipo di addobbi, era di mantenere un effetto scenografico anche di giorno, ma faremo in modo che non accada più, gestendo diversamente le forniture» ha assicurato.