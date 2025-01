Cade in moto a Venegono Superiore, 28enne in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio, in via Monte Nero a Venegono Superiore. Un motociclista di 28 anni è rimasto coinvolto in una caduta dalla sua moto, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto due mezzi di soccorso: un’ambulanza di Sos Malnate con il supporto dell’auto medica.

Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, il 28enne è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, segno di condizioni mediamente critiche ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi dell’incidente e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

