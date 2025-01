Chiude la libreria per bambini di Busto Arsizio. Finisce dopo 16 anni il sogno di Dondolibro

Dopo 16 anni chiude la libreria per bambini il Dondolibro di vicolo dell’Assunta a Busto Arsizio. Con un commovente messaggio Ruth e Dario hanno annunciato la fine del suo sogno, portato avanti con tenacia e passione fino a quando hanno potuto.

Il post sulla loro pagina Facebook ha scatenato decine e decine di reazioni da parte dei tanti genitori che negli anni hanno acquistato libri per i loro figli. Alcuni hanno anche proposto l’idea di unirsi in una cooperativa per salvare questo piccolo angolo di magia in cui mamme, papà e bambini hanno sempre trovato il libro giusto per loro grazie all’attenta selezione portata avanti dai proprietari.

Il negozio rimarrà ancora aperto per qualche mese fino ad esaurimento dei libri e dei giochi presenti. Chissà che l’affetto dei clienti non riesca a far cambiare idea ai proprietari.

Di seguito il post con il quale spiegano la decisione presa:

Eccoci nel nuovo anno, che per noi comincia con una notizia che speravamo di riuscire a non darvi: il Dondolibro chiuderà.

Abbiamo resistito, attaccati con i denti e con le unghie al nostro progetto, per quasi 16 anni. Volevamo che la nostra libreria fosse un luogo di incontro e scambio, in cui piccoli e grandi potessero scoprire buone letture ed immergersi nelle storie. Per questo sin dall’inizio abbiamo selezionato con cura i libri da tenere sui nostri scaffali per proporre Letteratura di qualità, che stimolasse nei nostri piccoli clienti l’autonomia di pensiero, li avvicinasse alla bellezza e formasse delle menti aperte e libere. Sognavamo di portare fuori dalla libreria la nostra passione, di aprirci al territorio, di arrivare là dove i libri non sempre hanno spazio. E ci siamo anche riusciti, ma non come speravamo.

Le ragioni che ci hanno portato a questa decisione sono molteplici: dal calo dell’interesse per i libri, che arrancano nel confronto costante con la tecnologia, ad una politica che sempre meno investe sulla cultura, alla difficilissima collaborazione con le scuole, alla crescente fragilità delle librerie indipendenti. La questione è più complessa di così, ma non è questo il luogo né il momento per parlarne.

Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di offrire un servizio di qualità, con gli occhi e il cuore sempre rivolti al bene dei bambini e dei ragazzi.

Non ce l’abbiamo fatta; forse il nostro essere “nudi e crudi” non è stato d’aiuto, ma la nostra etica ci ha sempre guidati a non scendere a compromessi e a non cedere al richiamo del guadagno facile con prodotti di scarsa qualità. Sappiamo che molti di voi appoggiano e apprezzano i nostri sforzi, ce l’avete dimostrato dandoci fiducia e affidandoci i vostri figli quando dovevano scegliere un libro; la vostra gratitudine ci ha dato la forza per resistere fin qui.

In questi anni abbiamo visto bambini nascere, crescere e diventare grandi tra i nostri scaffali, abbiamo avuto lunghe conversazioni con genitori e nonni, sono nate nuove amicizie, abbiamo conosciuto e vi abbiamo fatto conoscere autori e autrici, illustratori e illustratrici, artisti di vario genere.

Ecco, noi speriamo di aver lasciato qualche seme che presto o tardi germoglierà e si trasformerà in un albero solido e pieno di foglie e fiori colorati, con le radici ben piantate nella terra e i rami rivolti al cielo.

A tutti coloro che ci hanno sostenuti, clienti, insegnanti, editori, autori, illustratori, professionisti del mondo della letteratura per bambini e ragazzi, va il nostro grazie per questo viaggio bellissimo e appassionante nel quale ci hanno accompagnati. Viaggio che non finisce immediatamente, perché saremo aperti ancora per qualche mese. Adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto: venite ad acquistare libri e giochi, per voi, per i vostri figli, i vostri nipoti, i loro amici. Aiutateci a svuotare i nostri scaffali, che sono pieni di meraviglie, spargete pezzi di Dondolibro ovunque!