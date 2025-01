Enzo e la passione per l’ambiente: “A Gallarate situazione insostenibile”

Ex addetto alla raccolta rifiuti per Aemme Linea Ambiente, Enzo Imbellone ha mantenuto – anche dopo la pensione – una passione per l’ambiente.

E di tanto in tanto si lancia in attività di “bonifica” delle zone più sporche della città di Gallarate.

«Il mio senso civico mi ha imposto di fare qualcosa e scendere sulla sponda dell’Arnetta», dice oggi, dopo l’ultimo intervento in un punto (al ponticello pedonale tra Esselunga e via monsignor Macchi) noto per il particolare accumulo di rifiuti.

«Non vivo più a Gallarate, vengo ogni mese a trovare i miei affetti familiari» premette.

«La situazione di abbandono dei rifiuti da parecchi mesi imperversava sui social dei gruppi di Gallarate. Ormai una situazione insostenibile e di decoro per la città di Gallarate».

Ed è così che anche l’ultima visita si è trasformata in intervento nella zona del ponte sull’Arno.

«L’ultimo intervento di pulizia è stato nel luglio 2024 insieme ad Ambrogio Fanali. Stamattina munito di guanti e scarpe antiscivolo mi sono messo all’opera e in un’ora circa ho raccolto lattine di alluminio e bottiglie di birra e altri rifiuti, tra i quali sacchetti per le deiezioni canine».

In totale: cinque sacchi da 90 litri. «Spero che questo serva a stimolare le coscienze di questi zozzoni,ma ho i miei dubbi».

E considerando che in meno di sei mesi si sono accumulati cinque sacchi, forse la situazione richiederebbe più attenzione e programmazione nella pulizia da parte dell’azienda incaricata.